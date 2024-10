Arezzo, una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Onlus

Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di conseguenza, ha ripreso le proprie attività sportive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica del nuoto tra le persone con disabilità intellettive. Il progetto è rivolto ad atleti di diverse età, dai bambini agli adulti, per favorire un percorso progressivo capace di accompagnare dai primi movimenti in vasca alla partecipazione alle gare del circuito Special Olympics, prevedendo anche l’eventuale ingresso nei gruppi preagonistici della stessa Chimera Nuoto per una piena esperienza di inclusione e integrazione.

La comune volontà è di affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti, andando a concretizzare le finalità alla base della costituzione nel 2002 di All Stars Arezzo Onlus all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi. Gli allenamenti saranno condotti dai tecnici Stella Moretti e Duccio Orlandi, insieme agli istruttori della Chimera Nuoto, saranno previsti in un contesto di gruppo per favorire la socializzazione e saranno strutturati su misura per ogni allievo a seconda dell’età, dei bisogni e della disabilità. I nuotatori vengono infatti divisi in diversi progetti tra cui il “Piccolo Nemo” che è rivolto ai bambini dai quattro anni e il “Propaganda” che riunisce i ragazzi in età adolescenziale per insegnare i quattro stili e gettare le basi per gareggiare, mentre uno specifico percorso è strutturato per gli utenti adulti dell’Istituto di Agazzi. «La nostra associazione – spiega Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – vuole offrire alle persone con disabilità la possibilità di scelta tra tanti sport, favorendo autodeterminazione e sviluppo di diverse capacità. Ringraziamo, dunque, la Chimera Nuoto e il direttore sportivo Marco Magara per aver dato seguito a una collaborazione che permetterà, nuovamente, di proporre il nuoto tra le attività di All Stars Arezzo Onlus».