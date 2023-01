Arezzo, una giornata di screening per la postura all’Istituto di Agazzi

Una giornata per la valutazione e il trattamento delle problematiche della colonna vertebrale all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi. L’appuntamento è fissato per sabato 21 gennaio quando la struttura alle porte di Arezzo tornerà nuovamente a fare affidamento sulla presenza del dottor Simone Ceppatelli, tra i massimi esperti italiani in patologie posturali, per proporre un’opportunità di screening per bambini, ragazzi e adulti. Le visite saranno condotte con il supporto del personale e delle strumentazioni del centro di riabilitazione A-Rìa dell’Istituto di Agazzi, con la finalità di individuare eventuali alterazioni posturali o scheletriche fin dai primi anni di vita per prevedere interventi personalizzati in ambito educativo, preventivo o terapeutico.

Medico specialista in ortopedia dell’Unità Operativa di Scoliosi e Patologie Vertebrali della Fondazione Don Gnocchi di Firenze, il dottor Ceppatelli rivolgerà una particolare attenzione all’età evolutiva per andare a favorire una crescita armoniosa e una postura adeguata alle diverse situazioni della vita quotidiana. Patrimonio genetico, personalità o adattamento all’ambiente esterno possono incidere negativamente sulla postura con alterazioni della componente scheletrica riferite a piedi, ginocchia o spina dorsale, dunque l’obiettivo del primo screening sarà di valutare la natura dell’eventuale problematica per strutturare i percorsi da seguire in ambito educativo per un sano e armonioso sviluppo del corpo, preventivo per evitare l’emergere di future patologie e problematiche, o terapeutico per favorire la cura e la rieducazione. Alcuni percorsi riabilitativi consigliati dal dottor Ceppatelli potranno essere erogati anche in regime convenzionato (previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est), andando a certificare l’alto livello qualitativo dei servizi proposti dall’Istituto di Agazzi in regime di sussidiarietà e di vicinanza ai bisogni del territorio. Per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.