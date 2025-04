Arezzo, un incontro per rivivere il ‘900 dal carteggio tra La Pira e Fanfani

Un pomeriggio per rivivere la politica fiorentina, italiana e internazionale del ‘900 attraverso il carteggio tra Giorgio La Pira e Amintore Fanfani. Venerdì 11 aprile, alle 18.00, la Sala di Giustizia della Curia Vescovile ospiterà la presentazione del libro “Anarchico a Dio solo soggetto” dedicato agli scambi epistolari intercorsi tra il 1949 e il 1977 tra i due politici toscani che testimoniano uno dei sodalizi più duraturi e significativi dell’Italia repubblicana. L’evento, aperto all’intera cittadinanza, è organizzato da Acli di Arezzo, associazione Kairos e associazione Tra Tevere ed Arno come occasione per condividere un approfondimento storico e politico partendo da oltre novecento lettere conservate presso la Fondazione La Pira.

Questo patrimonio epistolare è stato selezionato e raccolto per la prima volta in “Anarchico a Dio solo soggetto”, un’opera unica nel suo genere che è stata curata da Agostino Giovagnoli (professore emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Le pagine del libro permettono di ripercorrere, in modo completo, la sincera e travagliata amicizia tra La Pira e Fanfani, proponendo una riflessione sulle principali vicende di un trentennio del secolo scorso particolarmente intenso tra Guerra Fredda, decolonizzazione, Medio Oriente, Africa, Vietnam, America Latina, processo di integrazione e Concilio Vaticano II. Le lettere esprimono una “vocazione politica” che La Pira illustra spesso all’amico, chiamandolo a realizzarla per delineare una trama di pace mondiale: Fanfani, infatti, è identificato come il solo che può connettere distensione e disarmo con la nuova fase post-Conciliare della Chiesa. Il politico aretino segue a distanza, a volte consentendo e altre volte divergendo nettamente, con l’unità di intenti che raggiunge una forte intensità nel 1958 quando Fanfani, già segretario della Dc, diventa Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri.

Tutto questo sarà ripercorso in un incontro che, moderato da Franco Ciavattini (presidente di Kairos), sarà aperto dai saluti di monsignor Andrea Migliavacca (vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro), Luigi Scatizzi (presidente delle Acli Arezzo) e Stefano Tenti (presidente di Tra Tevere ed Arno), proseguendo poi con gli interventi della professoressa Patrizia Giunti (docente dell’Università degli Studi di Firenze e presidente della Fondazione La Pira) e della professoressa Monika Poettinger della Business School Polimoda di Firenze. La rilevanza dell’incontro è testimoniata dalla rete di partner che hanno aderito all’iniziativa tra cui rientrano la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, i Comuni di Arezzo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Sestino, Chiusi della Verna e Terranuova Bracciolini, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Camaldoli Cultura.