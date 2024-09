Arezzo, un corso gratuito di nuoto sincronizzato al Palazzetto del Nuoto

Un corso gratuito di nuoto sincronizzato al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Da mercoledì 18 settembre a mercoledì 16 ottobre, le vasche della struttura cittadina ospiteranno cinque lezioni promozionali dove bambine e ragazze tra i sei e i quattordici anni potranno conoscere questa disciplina sportiva che combina gli elementi di nuoto, ginnastica e danza per arrivare a creare esercizi coreografici a tempo di musica. L’obiettivo del corso è di appassionare aspiranti “sincronette” all’attività per sviluppare ulteriormente un movimento che trova il proprio fulcro nella partecipazione a varie competizioni regionali in cui, stagione dopo stagione, la squadra della Chimera Nuoto sta costantemente migliorando i propri risultati.

Le lezioni, in programma ogni mercoledì tra le 16.30 e le 17.30, saranno tenute da uno staff tecnico ormai consolidato che verrà nuovamente coordinato da Karina Taveras (in passato atleta della nazionale della Repubblica Dominicana di nuoto sincronizzato) e che farà affidamento anche sulle esperienze di Cristina Lo Iacono, Luca Cicogni e Barbara Bisaccioni con il contributo di Angelica Anania per la preparazione atletica e di Marco Magara per l’organizzazione degli allenamenti. Il corso gratuito è promosso dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto e permetterà di vivere un’esperienza dove, oltre a valutare il livello natatorio individuale per l’inserimento nei diversi gruppi sportivi, sarà possibile mettersi alla prova nella realizzazione dei primi esercizi coreografici. L’allenamento in vasca prevede l’insegnamento di figure, posizioni ed esercizi da presentare individualmente o collettivamente, dove vengono allenate le diverse parti del corpo per sviluppare tecnica, eleganza, grazia e ritmo, arrivando così a preparare spettacolari coreografie da presentare poi nelle diverse manifestazioni sportive. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a chimerareception@gmail.com o recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto.

Arezzo, giovedì 12 settembre 2024