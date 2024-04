Arezzo, Tennis Giotto avvia il conto alla rovescia verso i Summer Camp

Il Tennis Giotto ha avviato il conto alla rovescia verso l’estate. Il circolo aretino rinnoverà il servizio dei Summer Camp rivolti a bambini e bambine a partire dai quattro anni di età e, in vista della partenza fissata per lunedì 10 giugno, ha già pubblicato la documentazione con tutte le informazioni utili per le famiglie. I campi solari del circolo aretino si svilupperanno per un totale di dodici settimane fino a venerdì 6 settembre, con l’impianto polivalente di via Divisione Garibaldi che tornerà sede di una ricca programmazione quotidiana scandita tra tante diverse attività sportive, ludiche, didattiche e creative.

I Summer Camp sono motivati, anno dopo anno, dalla volontà di fornire un utile servizio nel periodo senza scuola e faranno ancora affidamento su uno staff con circa venti operatori tra maestri federali, tecnici e professionisti di diversi settori che si alterneranno per garantire una triplice formula oraria. Ogni giornata si aprirà dalle 8.30 con l’accoglienza, con la divisione in gruppi omogenei a seconda dell’età e con l’avvio delle attività che comprendono tennis, nuoto, inglese e padel, mentre la conclusione sarà calibrata alle diverse esigenze dei genitori: ogni famiglia, infatti, potrà scegliere di restare fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30. La programmazione pomeridiana proporrà la consolidata formula della Giottiadi con un’alternanza di tornei tra basket, calcetto, bocce, hockey, pallamano e tennis dove bambini e ragazzi potranno vivere una mini-olimpiade per divertirsi, confrontarsi con i coetanei, stare in movimento e mettersi alla prova tra diverse specialità. Questo programma di attività verrà interamente ospitato dalla struttura del Tennis Giotto tra campi da tennis, da padel e in sabbia, piscina, spazi verdi e ambienti coperti dove passare le ore più calde del giorno o trovare riparo in caso di maltempo. Le preiscrizioni ai Summer Camp sono già aperte, con regolamento e informazioni disponibili sul sito del circolo.