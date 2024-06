Arezzo, il Tennis Giotto festeggia la promozione in B2

Il Tennis Giotto festeggia la promozione in B2. Il traguardo è stato raggiunto dalla squadra maschile di serie C che, formata esclusivamente da atleti cresciuti nel vivaio, ha chiuso la propria stagione sportiva con la vittoria nella finale dei Play Off contro il New Tennis Torre del Greco e che ha così meritato il salto di categoria. Questo traguardo ha un valore storico per il circolo aretino che, per la prima volta, potrà vantare ben tre formazioni nei campionati nazionali: alle due squadre maschili e femminili che dal mese di ottobre saranno impegnate in A2, infatti, va ora ad aggiungersi una terza squadra che dal 2025 militerà in B2.

I protagonisti della promozione sono stati Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia, Filippo Fratini, Manuel Pampaloni, Andrea Pecorella, Filippo Pichi e Francesco Rossi, un mix di tennisti esperti e di giovani promesse del settore giovanile che sono stati ben alternati in campo dai capitani Giovanni Ciacci e Fabio Pichi. Il campionato aveva preso il via con il terzo posto nel girone iniziale che era valso l’accesso ai Play Off regionali dove il Tennis Giotto aveva prima superato il Tennis Certaldo e poi l’At Bibbiena, centrando l’obiettivo della qualificazione alla fase nazionale contro i campani della New Tennis Torre del Greco. Il traguardo della promozione era stato ipotecato già nella gara d’andata a Ercolano con un netto successo degli aretini per 6-0 in virtù delle vittorie nei singoli di Cartocci, Ciurnelli, De Vizia e Pecorella, e nei doppi delle coppie Cartocci-De Vizia e Pecorella-Ciurnelli, poi gli ultimi punti sono stati messi a segno da Ciurnelli e Pecorella nella sfida di ritorno sui campi casalinghi dove è poi iniziata la festa con i tanti sostenitori presenti tra soci, appassionati, atleti, tecnici e dirigenti del circolo.

Per il Tennis Giotto si tratta della terza promozione del 2024 delle squadre senior: le scorse settimane, infatti, a esultare erano state le due formazioni maschili e femminili di D2 che avevano entrambe conquistato il salto in D1. Le prime a festeggiare erano state le ragazze in virtù della vittoria per 3-1 nel turno dei Play Off sul Ct San Miniato, con Rachele Bacciarini, Sofia Macis, Carlotta Melani, Sofia Pierdonati e Bianca Vannelli che hanno poi proseguito il loro percorso nel tabellone regionale e che hanno fermato la loro corsa solo alle semifinali toscane. Saverio Biliotti, Matteo Biondini, Gianmarco Cartocci, Matteo Comanducci, Vittorio Martinelli e Flavio Valois sono invece i tennisti schierati da capitan Paolo Rossi nella D2 maschile: il primo posto nel girone iniziale con quattro successi in quattro incontri è stato seguito dall’affermazione nei Play Off sul Tennis Pisa per 3-1 che ha aperto le porte per il salto in D1. «La maggior soddisfazione – commenta il direttore sportivo Francesco Benci, – è di aver conquistato queste tre promozioni con squadre di giovani che hanno schierato prevalentemente ragazzi e ragazze cresciuti nel nostro circolo, andando a confermare l’eccellenza del “modello Giotto” dal vivaio all’attività senior».