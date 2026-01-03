Arezzo, Proxima Music apre il nuovo anno con dieci giornate di lezioni gratuite

Il 2026 di Proxima Music prende il via con dieci giorni di open day. La scuola di musica cittadina apre il nuovo anno con un ciclo di lezioni gratuite di vari strumenti che, da mercoledì 7 gennaio a sabato 17 gennaio, offriranno a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di vivere un primo approccio al mondo delle sette note. Le giornate di prova, ospitate dalla sede della scuola in via Severi, interesseranno il basso, la fisarmonica, la produzione musicale, il sassofono, il clarinetto e la tromba, offrendo ulteriori occasioni per conoscere i docenti, approfondire le proposte didattiche e mettersi alla prova tra percorsi di musica classica e percorsi di musica moderna.

Già forte di quasi centocinquanta allievi e di ventitré insegnanti professionisti, la volontà di Proxima Music è di continuare a sviluppare la didattica in tutte le sue declinazioni e, di conseguenza, ha strutturato una proposta particolarmente variegata che spazia tra il canto e tutta la gamma di strumenti quali chitarre, batteria, pianoforte, archi e ottoni. La programmazione dei corsi, rivolta a tutte le età, asseconda ogni passione, ogni interesse e ogni preparazione dai primi approcci allo studio più avanzato, portando benefici anche in termini di autostima, creatività, memoria, concentrazione ed espressività. L’attuale anno didattico è stato ulteriormente arricchito dall’introduzione di due nuovi percorsi di fisarmonica e di produzione musicale e sound design attraverso elettronica e nuove tecnologie per ampliare le opportunità formative tra i molteplici linguaggi di ieri e di oggi. I percorsi individuali potranno essere affiancati anche dalla possibilità di vivere progetti collettivi come l’Orchestra Giovanile di Chitarre, il laboratorio di musica da camera Note Intrecciate o il Band Lab per la creazione di gruppi pop, rock o jazz, andando così a promuovere una formazione artistica completa. La qualità dell’insegnamento di Proxima Music è confermata dall’affiliazione come centro Trinity College London per la certificazione internazionale degli esami di musica. La scuola aretina è stata scelta tra le sedi d’esame del prestigioso ente britannico che, dal 1877, riunisce le migliori realtà diffuse in oltre sessanta Paesi per conferire un’attestazione del livello di conoscenza della musica pratica e teorica che è riconosciuta anche da enti e istituzioni di livello internazionale. Per ottenere maggiori informazioni o per fissare le lezioni di prova è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.