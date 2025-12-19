Arezzo, pranzo di Natale tra inclusione e solidarietà all’Istituto di Agazzi

Un pranzo di Natale all’insegna di inclusione e solidarietà all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. L’idea è della onlus aretina PB73 che ha scelto di utilizzare parte del ricavato di alcune recenti iniziative benefiche per promuovere un momento di convivialità rivolto soprattutto a persone con disabilità e a ospiti delle RSA, con la volontà di concretizzare un reale gesto di vicinanza, generosità e affetto in vista delle ormai prossime festività. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano di Arezzo, è in programma dalle 12.30 di sabato 20 dicembre e riunirà a tavola circa trenta commensali tra utenti dei servizi dello stesso Istituto di Agazzi, ospiti di case di riposo cittadine e “atleti speciali” di All Stars Arezzo Onlus.

Il pranzo rinnova l’attenzione statutaria della PB73 verso le situazioni di fragilità della città di Arezzo attraverso un impegno continuativo nella raccolta di fondi condotto tra il Charity Shop “San Lorentino”, il mercatino “Cuori in Bancarella” nei giardini di Campo di Marte e altre iniziative solidali in cui vengono coinvolti cittadini, associazioni e istituzioni. Le offerte sono solitamente impiegate dalla onlus per attività a sostegno di persone e famiglie in situazioni di disagio economico, sanitario e psicologico attraverso aiuti concreti per pagamento di bollette, canoni di affitto, spese mediche o esami, ma per il Natale troveranno ora anche un’ulteriore destinazione. Il pranzo, ospitato e preparato dall’Istituto di Agazzi, sarà infatti un’occasione per far vivere ai partecipanti una giornata di festa in un’atmosfera familiare tra sapori, sorprese e condivisione. «L’evento – commenta Maurizio Barsotti, presidente e fondatore della PB73, – vuole trasmettere calore umano e senso di comunità, offrendo un momento concreto di inclusione e gioia dove persone anziane, fragili o con disabilità possano sentirsi accolte e parte di una vera famiglia durante le feste. Il tutto, vivendo un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione».