Arezzo, nuova turnazione dei servizi nelle Farmacie Comunali

Nuova turnazione dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Le strumentazioni per Elettrocardiogramma, Densitometria Ossea Computerizzata, Holter Cardiaco e Holter Pressorio continuano a ruotare tra le otto farmacie di città e frazioni per garantire prossimità ai cittadini e sensibilizzare verso l’importanza di sottoporsi a esami periodici come forma di prevenzione delle più comuni patologie, facilitando l’accesso ai controlli in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili. La nuova distribuzione resterà attiva per quattro settimane da martedì 2 gennaio a sabato 27 gennaio e fornirà l’opportunità di monitorare i valori di cuore, ossa e pressione.

La Densitometria Ossea Computerizzata sarà disponibile alla farmacia “San Giuliano” e permetterà di valutare i cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica tramite onde a ultrasuoni al calcagno, con un test consigliato con l’avanzamento dell’età e con la menopausa per anticipare, diagnosticare e controllare l’osteoporosi. Un monitoraggio del proprio stato di salute della durata di ventiquattro ore sarà possibile con l’Holter Pressorio che, presente alle farmacie “Campo di Marte” e “Ceciliano”, permetterà di registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa e di conoscere gli eventuali sbalzi nel corso delle attività quotidiane. Elettrocardiogramma e Holter Cardiaco sono invece due esami utili per il controllo dell’attività elettrica del cuore, con i risultati refertati in telemedicina. Le farmacie “Campo di Marte”, “San Giuliano” e “San Leo” ospiteranno la strumentazione di un esame fondamentale in termini di prevenzione anche per sportivi amatoriali o agonisti quale l’Elettrocardiogramma, oltre che per soggetti a rischio come diabetici e ipertesi. Un test dinamico è infine l’Holter Cardiaco che prevede l’applicazione per un’intera giornata di elettrodi con cui svolgere le attività della vita quotidiana per registrare e valutare i battiti del cuore, con le strumentazioni che faranno tappa alle farmacie “Campo di Marte”, “Mecenate” e “Ceciliano”.