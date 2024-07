Arezzo, Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica settimo ai Campionati Italiani Juniores di salto in lungo

Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica Arezzo chiude al settimo posto i Campionati Italiani di salto in lungo. L’atleta, nato nel 2006, ha gareggiato a Rieti nelle finali nazionali Juniores dove si è confrontato con i migliori venticinque coetanei di tutta la penisola e dove è riuscito a confermarsi tra le promesse dell’atletica giovanile tricolore dopo l’argento vinto ai Campionati Italiani Allievi nel 2023. Al primo anno nella categoria e opposto dunque ad avversari più esperti, l’aretino è riuscito a registrare una positiva prestazione di 7.00 metri con cui è risultato il primo tra i toscani e con cui ha meritato il settimo posto nella classifica finale.

I Campionati Italiani Juniores hanno impegnato anche Riccardo Cincinelli del 2005 che, già campione toscano, ha gareggiato nei 110 ostacoli dove ha chiuso la prima batteria al secondo posto e al decimo posto complessivo con 14.82 secondi con cui ha centrato l’accesso alla semifinale. Il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha poi chiuso la seconda fase con 15.05 secondi che sono valsi il quindicesimo posto nazionale. Il gruppo aretino era arricchito dalla presenza di Federico Rubechini del 2004 che si è messo alla prova nel salto in alto tra le Promesse e che ha archiviato i Campionati Italiani al sedicesimo posto con 1.90 metri. La manifestazione di Rieti ha rappresentato l’ultima gara di una stagione estiva che ha regalato particolari soddisfazioni all’Alga Atletica Arezzo soprattutto nel salto in lungo dove, oltre al settimo posto di Gavagni, in precedenza erano arrivati un quinto posto con Anna Visibelli ai Campionati Italiani Assoluti con 5.96 metri e un ottavo posto con Filippo Guiducci ai Campionati Italiani Allievi con 6.74 metri. L’attività della società cittadina di atletica leggera conoscerà ora un periodo di pausa dopo undici mesi continuativi di allenamenti e di gare, prima di tornare in pista dal mese di settembre per i campionati autunnali che coinvolgeranno bambini e ragazzi di diverse età: dai più piccoli degli Esordienti ai più grandi degli Assoluti.

Arezzo, lunedì 29 luglio 2024