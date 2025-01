Arezzo, la TESI di Subbiano festeggia i trent’anni di attività

Trent’anni di attività per la TESI. L’azienda di Subbiano è stata fondata da Marco Porpora e Marco Paladini che, nel 1995, costituirono il primo laboratorio accreditato per la taratura degli strumenti di misura e che, a distanza di tre decenni, è oggi un punto di riferimento nel settore, con cinquanta dipendenti divisi tra quattro sedi in Italia e all’estero. L’anniversario del 2025 si colloca in un periodo di particolare dinamismo per la TESI che, negli ultimi mesi, ha ampliato il proprio organico con nuove assunzioni, ha rinnovato il proprio impegno formativo nelle scuole superiori e ha sviluppato ulteriormente la propria attività con l’incremento degli accreditamenti per diverse grandezze fisiche.

La taratura di uno strumento è fondamentale per garantire la riferibilità ai campioni nazionali, essenziale per il mutuo riconoscimento della validità dei risultati delle misure che è base per il libero scambio di merci e servizi. TESI si è specializzata da subito in questo settore, dando vita a un laboratorio all’avanguardia a Subbiano con strumentazioni e competenze per rispondere alle evoluzioni di tecnologie, normative e mercati attraverso una costante spinta all’innovazione. A testimoniarlo sono stati, ad esempio, il riconoscimento nel 2006 come primo centro accreditato per la taratura dei misuratori di velocità e successivamente dei rilevatori di infrazioni semaforiche con sistema di misura brevettato. Questo processo non si è mai arrestato: il risultato più recente è l’accreditamento nel settore del momento torcente per la taratura di chiavi dinamometriche nel laboratorio permanente e in esterno. Passi importanti nel percorso di costante sviluppo di attività e servizi sono coincisi con l’apertura di tre sedi secondarie a Brugherio (Mb), a Trieste e a Timisoara in Romania per garantire prossimità e tempestività di risposta ai clienti strategici.

Una particolare attenzione è stata orientata, anche nell’ultimo anno, alla promozione di occasioni di incontro tra mondo del lavoro e mondo della scuola, con progetti all’interno degli istituti tecnici della provincia per presentare la “scienza della metrologia” ai maturandi. Questi percorsi verranno rinnovati anche nel 2025 per continuare a offrire momenti di confronto e scambio di idee con gli studenti per un orientamento professionale e per un avvicinamento a un settore in cui il territorio aretino è all’avanguardia. La trentennale storia di TESI, infine, è stata caratterizzata da una particolare sensibilità verso l’ambito culturale e sportivo che ha trovato espressione nella scelta di entrare a far parte dei soci sostenitori della Fondazione Guido d’Arezzo, contribuendo come sponsor al cartellone della rassegna “Estate in Fortezza”, e a sostenere la prima squadra di serie C del Volley Arezzo e le iniziative podistiche della Polisportiva Policiano. «TESI ha conosciuto una continua crescita – spiegano Paladini e Porpora, – arrivando a porsi tra le realtà di riferimento in ambito nazionale e internazionale. Il 2025 sarà ancora caratterizzato da investimenti in ricerca e sviluppo, incontro con gli studenti e sostegno alle iniziative locali, con l’obiettivo di continuare a generare valore sul territorio».