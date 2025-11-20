Arezzo, la Scuola Basket in vetta ai campionati regionali Under17 e Under15

La Scuola Basket Arezzo in vetta a due campionati regionali giovanili. Le squadre Under17 Rosini e Under15 Rosini stanno vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo dove sono riuscite a vincere ogni partita giocata e a piazzarsi ai vertici delle rispettive classifiche, confermando la solidità del progetto tecnico e la crescita collettiva di due gruppi capaci di affermarsi su coetanei del resto della Toscana. L’obiettivo è, ora, di dar seguito a questo percorso per riuscire a rientrare nel ristretto novero di formazioni che avranno accesso alla seconda fase e che potranno fino all’ultimo rappresentare la città di Arezzo nella rincorsa al titolo regionale.

Un campionato oltre alle aspettative è vissuto dall’Under17 Rosini che fa affidamento su una numerosa rosa con diciassette ragazzi del 2009 e del 2010 con diverse esperienze e diversi percorsi sportivi che hanno iniziato a giocare insieme da questa stagione. Il primo compito del tecnico Erik Maccanti è stato, dunque, di costruire la giusta identità di squadra, favorire l’integrazione dei nuovi innesti, armonizzare caratteristiche tecniche differenti e mantenere alti entusiasmo e passione, con un lavoro quotidiano per trovare equilibrio e coesione che è stato premiato dai risultati sul campo. Il debutto in campionato ha evidenziato la maturità e la determinazione dell’Under17 Rosini che, sul campo del Basket San Casciano, è riuscita a recuperare uno svantaggio di nove punti e a vincere per 72-67, acquisendo le convinzioni per trionfare poi in tutte le successive partite disputate e per collocarsi al comando del girone. Il prossimo incontro sarà sabato 22 novembre, alle 18.45, in casa della Pallacanestro Maginot Siena dove la Sba andrà alla ricerca del quinto successo consecutivo.

Un percorso altrettanto positivo sta vedendo per protagonista l’Under15 Rosini guidata per il secondo anno consecutivo da Jonata Chimenti, con sedici cestisti nati nel 2011 che si stanno mettendo alla prova con ottimi risultati nella prima fase di un campionato che sta aggregando formazioni dalle province di Arezzo e Firenze. La crescita tecnica, tattica, atletica e caratteriale degli atleti a livello individuale e in un contesto collettivo è la prima finalità del lavoro svolto nei quattro allenamenti settimanali al palasport “Estra” Mario d’Agata, con la qualità del percorso intrapreso che è testimoniata dalle tre affermazioni consecutive in avvio di stagione che valgono il primato in classifica insieme alla DLF Firenze Basket che la Sba affronterà domenica 30 novembre nell’ultima giornata del girone di andata. «La priorità rimane la crescita dei giocatori – ricorda Chimenti, – che in questa stagione devono acquisire solide basi per riuscire, in futuro, a competere in campionati di livello superiore».