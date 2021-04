AREZZO – La Scuola Basket Arezzo al debutto nei campionati di Eccellenza

La Scuola Basket Arezzo al debutto nei campionati di Eccellenza. Dopo oltre un anno di stop, da domenica 11 aprile prenderanno il via i più importanti tornei nazionali del settore giovanile che vedranno due squadre aretine allenate da Marco Evangelisti impegnate nell’Under18 e nell’Under15 contro le principali realtà della pallacanestro italiana. La Sba, tra l’altro, sarà l’unica realtà aretina a militare nelle due competizioni di Eccellenza e avrà dunque il compito di tenere alta la bandiera del basket locale nei mini-gironi iniziali che proseguiranno fino al mese di giugno.

I primi a tornare in campo saranno i ragazzi dell’Under15 Chimet che romperanno il ghiaccio alle 17.00 dell’11 aprile in trasferta sul campo del Firenze Basketball Academy. Nelle settimane successive, la Sba sarà opposta a Credito Coop Cascia Reggello, Laurenziana Basket di Firenze e Pino Basket Firenze, con la prima del girone che guadagnerà l’accesso alle final-four per il titolo regionale in programma il 12 e 13 giugno: i ragazzi aretini vivranno le emozioni di approcciarsi al grande basket e di poter così mostrare il loro talento in un palcoscenico importante quale l’Eccellenza, vivendo una significativa tappa nel loro percorso di maturazione e di crescita sportiva.

«L’Under15 Chimet – commenta coach Evangelisti che, come giocatore, vanta una lunga esperienza in A2, – si è allenata con continuità e con intensità proprio in vista di questo tanto atteso ritorno in campo. I ragazzi sono maturati, sono migliorati e hanno tanta voglia di tornare a giocare: al di là dei risultati, l’importante sarà sfruttare le partite dei prossimi mesi come ulteriore occasione di crescita a confronto con coetanei del resto della regione».

L’Under18 Tecnoil dovrà invece aspettare le 20.30 di lunedì 12 aprile per esordire nel campionato di categoria, quando al palasport Estra “Mario d’Agata” è previsto il posticipo con il Pistoia Basket 2000. Molti cestisti di questa squadra saranno alla loro ultima esperienza in un campionato giovanile prima del grande salto tra i senior e alcuni di loro sono già nell’orbita delle prime squadre di serie C e serie D Amen, dunque proveranno ora a regalarsi la soddisfazione di centrare uno dei due posti disponibili per le final-four del 17 e 18 giugno. In questo campionato, l’Under18 Tecnoil dovrà contendersi il passaggio alla seconda fase anche con Virtus Siena, Basket Olimpia Legnaia di Firenze, Prato Basket Giovane e Pino Basket Firenze.