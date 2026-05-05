Arezzo, la Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica Maschile

La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica Maschile. Sei giovani atleti aretini sono scesi in pedana a Fermo nella Zona Tecnica dei Campionati Individuali Allievi dove, a confronto con coetanei del resto della penisola, sono riusciti a emergere con un oro, un argento, un bronzo e altri positivi piazzamenti che hanno permesso di festeggiare ben tre qualificazioni per le finali nazionali in programma sabato 23 e domenica 24 maggio a Montevarchi. Il gruppo di ginnasti allenato da Jacopo Pineschi, Anna Piazza e Leonardo Ercolani è stato protagonista di una prova di altissimo livello in un programma di gara completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, dando seguito ai due titoli regionali conquistati nelle scorse settimane e potendo ora guardare con ambizione al prossimo appuntamento tricolore.

Il miglior risultato è arrivato nella categoria degli Allievi 6^ Fascia dove la Ginnastica Petrarca ha monopolizzato tre delle prime quattro posizioni. La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Michael Carta del 2012 che, dopo aver contribuito alla recente promozione in B della società aretina, si è laureato campione interregionale, seguito in classifica dal terzo posto di Giulio Bartalini e dal quarto posto di Andrea Giovannini. I tre atleti petrarchini, dunque, hanno tutti centrato il pass per le fasi nazionali e potranno così gareggiare fino all’ultimo per il tricolore. Questo traguardo è stato conseguito anche da Edoardo Pitti tra gli Allievi 1^ Fascia che, dopo essersi laureato campione regionale, ha ben figurato anche alla Zona Tecnica dove ha eseguito un programma tecnico di altissimo livello che è stato macchiato solo da una piccola imperfezione alle parallele ma che è comunque valso il secondo posto finale. La squadra petrarchina ha fatto infine affidamento su Leonardo Peruzzi e Michele Schoepflin che, al debutto nella competizione interregionale, hanno vissuto una positiva esperienza di formazione e confronto utile per il prosieguo del loro percorso sportivo.