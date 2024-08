Arezzo, il Tennis Giotto verso il debutto nella serie A2 maschile e femminile

Il Tennis Giotto verso il debutto nella serie A2 maschile e femminile. La data fissata sul calendario è domenica 6 ottobre quando prenderà il via una stagione storica per il circolo cittadino che, per la prima volta, potrà vantare ben due squadre impegnate in questo prestigioso campionato nazionale. La formazione maschile è infatti al secondo anno in categoria dopo che nel 2023 è arrivata fino ai Play Off per la salita in A1, mentre le ragazze hanno conquistato tre promozioni consecutive negli ultimi tre anni con cui sono passate dalla serie C alla serie A2.

L’avvio dei campionati è anticipato dall’ufficializzazione dei nomi dei tennisti e delle tenniste che indosseranno la maglia del circolo, con la conferma della consolidata ossatura delle squadre della passata stagione ma con l’inserimento di nuovi innesti di spessore internazionale. La formazione femminile sarà capitanata da Jacopo Bramanti e troverà nuovamente il proprio punto di forza nelle aretine Matilde Mariani e Gaia Squarcialupi che, ancora affiancate dalla ceca Aneta Laboutkova (attualmente al 637° posto del ranking mondiale WTA), potranno contare anche sul sostegno di Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Sofia Macis e Bianca Vannelli. Questo gruppo sarà rinforzato dalle novità della tedesca Anna Gabric e di Camilla Gennaro, rispettivamente al 460° e all’812° posto del ranking WTA, che si alterneranno in campo nei diversi turni del campionato. La continuità ha caratterizzato anche la squadra maschile capitanata da Alessandro Caneschi che farà affidamento su Filippo Alberti, Stefano Baldoni, Guelfo Borghini Baldovinetti, Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Pietro Fanucci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli, sostenuti dalla freschezza di giovani dal vivaio in rampa di lancio quali Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Zeno Roveri. Un ulteriore contributo arriverà dal ventenne spagnolo Daniel Merida Aguilar che, al 421° posto del ranking mondiale ATP, porrà la sua esperienza internazionale a disposizione del circolo aretino.