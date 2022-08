AREZZO – Il Tennis Giotto pronto alla ripartenza della scuola tennis e padel

La scuola tennis e la scuola padel del Tennis Giotto si preparano alla ripartenza. L’avvio delle attività è fissato da lunedì 5 a venerdì 9 settembre quando il circolo aretino aprirà la nuova stagione con una settimana di allenamenti gratuiti che permetteranno a bambini e ragazzi di mettersi alla prova con le due discipline e di misurarsi nei primi colpi con la racchetta. I corsi saranno rivolti agli aspiranti tennisti nati a partire dal 2018 che potranno fare affidamento sulle esperienze e sulle competenze di una delle realtà di riferimento del tennis italiano come certificato dalla qualifica di Top School assegnata direttamente dalla federazione per l’eccellenza dell’insegnamento a tutti i livelli: dal mini-tennis al settore agonistico.

Il gruppo maestri, coordinato dal responsabile della scuola tennis Paolo Rossi, si occuperà dell’accoglienza dei nuovi bambini e poi proporrà una lezione tutta incentrata sul gioco, sul divertimento e sull’incontro con i coetanei. La settimana gratuita anticiperà l’avvio dei veri e propri corsi che, da lunedì 12 settembre, proseguiranno senza sosta fino a venerdì 9 giugno 2023 attraverso nove mesi in cui i giovani tennisti potranno praticare un’attività motoria di base in cui lo sport è vissuto senza agonismo, con giochi ed esercizi propedeutici all’eventuale ingresso nel settore agonistico e con le emozioni dei primi tornei interni. Il tutto, potendo fare affidamento anche sui consigli e sul confronto con gli atleti delle prime squadre maschili e femminili che nel 2023 militeranno rispettivamente nei campionati di A2 e B1.

In parallelo saranno previsti anche gli allenamenti di prova della scuola padel che è curata dal maestro Roberto D’Ippolito e che fa affidamento su due campi su cui svolgere un’attività continuativa per l’intero anno. Questi appuntamenti sono rivolti a persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, e accompagneranno tra i fondamenti di una specialità che è stata portata in città proprio dal Tennis Giotto nel maggio del 2019 con l’inaugurazione del primo impianto. Per ulteriori informazioni sui corsi gratuiti è possibile contattare lo 0575/35.75.42 o scrivere a info@ctgiotto.it. «Il Tennis Giotto è nato nel 1982 – ricorda il direttore generale Jacopo Bramanti, – e da quarant’anni è impegnato nella promozione e nell’insegnamento dello sport. Oltre il 50% dei nostri attuali atleti è nei corsi di baby tennis, di mini-tennis e della scuola Sat, andando a offrire a ogni famiglia un punto di riferimento per la crescita, la socializzazione, il divertimento e la pratica sportiva dei figli».