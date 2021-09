AREZZO – Il Tennis Giotto è sesto ai Campionati Italiani Under14

L’Under14 del Tennis Giotto ha chiuso i Campionati Italiani al sesto posto.

Le finali nazionali hanno visto le migliori otto squadre di tutta la penisola sfidarsi sui campi dello Sporting Club Carpi (Mo) in un tabellone ad eliminazione diretta che è terminato con l’assegnazione del tricolore e che ha visto la partecipazione anche del circolo aretino con Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Flavio Valois. Questi tre ragazzi, nati nel biennio 2007-2008, hanno meritato l’accesso ai Campionati Italiani in virtù della vittoria prima del titolo toscano e poi della fase interregionale di macroarea, rientrando così nella ristretta cerchia di formazioni che sono rimaste fino all’ultimo in corsa per lo scudetto.

Il debutto nella manifestazione è coinciso con una sconfitta per 2-0 con il Villa Carpena di Forlì che è stata però seguita da un pronto riscatto per 2-1 sul Ct Pescara in virtù delle affermazioni di Ciurnelli nel singolo e di Ciurnelli-De Vizia nel doppio, permettendo al Tennis Giotto di centrare l’accesso alla finale di consolazione per il quinto e sesto posto dove è arrivata una seconda sconfitta per 2-0 con il Tc Bolzano. In questi incontri, la scelta del maestro Alessandro Caneschi è stata di alternare in campo tutti i tre giocatori in squadra e di permettere così ad ognuno di loro di vivere un’utile esperienza contro alcuni dei migliori tennisti della categoria.

I Campionati Italiani rappresentavano l’ultimo impegno della stagione sportiva delle squadre del Tennis Giotto, mentre a livello individuale è in programma un ulteriore appuntamento: da domenica 10 a domenica 17 ottobre si terrà il master finale del circuito Super Slam dell’Under13 che riunirà i migliori ragazzi e le migliori ragazze del 2008 per arrivare ad assegnare il titolo regionale. Il torneo sarà ospitato proprio dai campi aretini di via Divisione Garibaldi e nel tabellone maschile saranno presenti anche Ciurnelli e De Vizia che cercheranno nuova gloria dopo aver vinto il titolo italiano nel doppio Under13. «Il sesto posto ai Campionati Italiani – commenta Caneschi, – è un ottimo risultato perché mantiene una nostra squadra giovanile tra le migliori del panorama nazionale. La nostra Under14, inoltre, aveva due atleti su tre al primo anno in categoria ed era dunque più giovane rispetto alle squadre avversarie ma, nonostante questo, è già riuscita a rientrare nelle finali nazionali e a centrare un bel piazzamento che permette di guardare al futuro con motivata fiducia».