Arezzo, il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie C

Il Tennis Giotto debutta nella serie C maschile. Il primo turno è fissato per domenica 22 marzo quando, a partire dalle 10.00, la squadra aretina romperà il ghiaccio nel massimo campionato regionale in un derby sui campi del Tc Castiglionese che prevederà un’intensa giornata di match con quattro singoli e due doppi.

In attesa dell’impegno in A2 previsto dal mese di ottobre, la serie C rappresenta il campionato di più alto livello che sarà disputato dal Tennis Giotto nella prima fase di stagione e rappresenterà un bel banco di prova per molti giovani cresciuti nel settore giovanile. La formazione, guidata da Giovanni Ciacci come capitano e da Fabio Pichi come vicecapitano, farà infatti affidamento esclusivamente su atleti formati all’interno del vivaio del circolo quali Pietro Bramanti, Giorgio Carcani, Francesco Cartocci, Gianmarco Cartocci, Leonardo Menchetti, Andrea Pecorella e Zeno Roveri. Dopo l’impegno a Castiglion Fiorentino, il calendario proseguirà domenica 29 marzo con il primo incontro tra le mura amiche con i fiorentini del Tennis Certaldo e conoscerà successivamente una breve pausa fino alla trasferta di domenica 12 aprile in casa della Libertas Sport Livorno e all’appuntamento finale di domenica 26 aprile davanti al proprio pubblico con il Fiesole Tennis. L’obiettivo del Tennis Giotto sarà di chiudere il girone iniziale al primo o al secondo posto nella classifica per centrare così l’accesso ai Play Off che saranno divisi in due fasi, una regionale e una nazionale, per arrivare a decretare le promozioni in B2.