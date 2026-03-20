Arezzo, il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie C
Il primo turno è fissato per domenica 22 marzo con il derby sui campi del Tc Castiglionese. La squadra del circolo aretino sarà formata esclusivamente da tennisti cresciuti nel vivaio
Il Tennis Giotto debutta nella serie C maschile. Il primo turno è fissato per domenica 22 marzo quando, a partire dalle 10.00, la squadra aretina romperà il ghiaccio nel massimo campionato regionale in un derby sui campi del Tc Castiglionese che prevederà un’intensa giornata di match con quattro singoli e due doppi.
In attesa dell’impegno in A2 previsto dal mese di ottobre, la serie C rappresenta il campionato di più alto livello che sarà disputato dal Tennis Giotto nella prima fase di stagione e rappresenterà un bel banco di prova per molti giovani cresciuti nel settore giovanile. La formazione, guidata da Giovanni Ciacci come capitano e da Fabio Pichi come vicecapitano, farà infatti affidamento esclusivamente su atleti formati all’interno del vivaio del circolo quali Pietro Bramanti, Giorgio Carcani, Francesco Cartocci, Gianmarco Cartocci, Leonardo Menchetti, Andrea Pecorella e Zeno Roveri. Dopo l’impegno a Castiglion Fiorentino, il calendario proseguirà domenica 29 marzo con il primo incontro tra le mura amiche con i fiorentini del Tennis Certaldo e conoscerà successivamente una breve pausa fino alla trasferta di domenica 12 aprile in casa della Libertas Sport Livorno e all’appuntamento finale di domenica 26 aprile davanti al proprio pubblico con il Fiesole Tennis. L’obiettivo del Tennis Giotto sarà di chiudere il girone iniziale al primo o al secondo posto nella classifica per centrare così l’accesso ai Play Off che saranno divisi in due fasi, una regionale e una nazionale, per arrivare a decretare le promozioni in B2.