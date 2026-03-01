Arezzo, il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis

Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis. Il circolo aretino, già vincitore nel 2025, ha ospitato la seconda edizione dei campionati regionali a squadre dove è sceso in campo con due formazioni che, al termine di un cammino impeccabile, hanno entrambe vissuto le emozioni di arrivare fino alla finalissima che ha dunque proposto un vero e proprio derby. A trionfare è stata la squadra formata da Andrea Morandi e Salvatore Vasta che hanno avuto la meglio per 2-0 sui compagni di circolo Lorenzo Degl’Innocenti, Pasquale Greco, Umberto Patermo e Roberto Mazzi, certificando nuovamente lo sviluppo del wheelchair tennis al Tennis Giotto che è ormai un punto di riferimento per questa disciplina a livello nazionale.

Questi campionati regionali a squadre hanno anticipato la prima tappa del circuito nazionale Junior Next Gen 2026, in programma ad Arezzo da mercoledì 4 marzo a domenica 15 marzo. L’importante torneo giovanile nazionale farà affidamento sulla rinnovata sinergia tra i tre circoli cittadini: Tennis Giotto, San Clemente Tennis e Junior Tennis Arezzo hanno, infatti, nuovamente unito le forze per ospitare una manifestazione promossa direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Il torneo è riservato alle categorie giovanili maschili e femminili dall’Under10 all’Under14, andando a riunire centinaia di tennisti e di tenniste di circoli soprattutto della macroarea centro-nord che comprende Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria che potranno tornare a misurarsi in un contesto di alto livello tecnico e agonistico. La formula, ormai consolidata e collaudata, prevederà una divisione tra ognuno dei tre circoli dei tabelloni di singolo e di doppio: i tornei maschili di Under12 e Under14 saranno ospitati dal Tennis Giotto, i femminili di Under12 e Under14 dal San Clemente Tennis, e i maschili e femminili dell’Under10 dallo Junior Tennis Arezzo. La conclusione è prevista con le finali e con le premiazioni in programma nella mattinata del 15 marzo che permetteranno di definire la classifica provvisoria di un circuito che proseguirà poi con la seconda tappa in calendario da mercoledì 1 a domenica 12 aprile al Capanno Tennis Academy di Latina, con la terza e la quarta tappa nei centri estivi federali, e con la tappa conclusiva da sabato 3 a domenica 11 ottobre al Tennis Club Perugia. Ogni prova terminerà con l’aggiornamento della graduatoria nazionale per determinare i tennisti e le tenniste delle diverse categorie che potranno partecipare al master conclusivo in calendario nel mese di novembre. «Lo Junior Next Gen – ricorda Francesco Benci, direttore del torneo, – è un appuntamento di riferimento per il panorama giovanile nazionale. Questo circuito favorisce un confronto tra coetanei da diverse regioni e offre un’importante esperienza formativa sotto il profilo tecnico e umano, dunque siamo felici di aver rinnovato la collaborazione tra i tre circoli aretini che consente di mantenere in città un evento capace di valorizzare il movimento tennistico del territorio».