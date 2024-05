Arezzo, il Team Jakini presenta la ventottesima edizione de Le stelle del ring

Ventottesima edizione per il galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring”. L’evento, organizzato dal Team Jakini, è in programma dalle 20.00 di sabato 8 giugno quando lo stadio comunale di Capolona tornerà a ospitare una serata scandita da dieci combattimenti tra alcuni dei migliori atleti professionisti di kickboxing dall’Italia e dall’estero. “Le stelle del ring” rappresenta uno degli appuntamenti più longevi, attesi e partecipati del panorama nazionale, con l’alto livello della manifestazione che sarà confermato dall’assegnazione di un titolo intercontinentale e di due titoli italiani.

Le maggiori attese saranno orientate verso gli stessi atleti del Team Jakini che, allenati da Nicola Sokol Jakini, vivranno una nuova opportunità per combattere davanti al loro pubblico. Il match più prestigioso vedrà per protagonista il venticinque Lorenzo Corsetti che, dopo essersi laureato campione italiano nel 2023 e aver maturato esperienze in ambito internazionale, proverà a muovere un ulteriore passo in avanti e salirà sul ring per contendersi il titolo intercontinentale WKN nei -75kg contro il belga-marocchino Mohamed Islam. Particolari emozioni attenderanno anche Antonio Baiculescu che, nei -73kg, tenterà l’assalto al suo primo titolo italiano contro il bresciano Alessandro Sussi, mentre il tricolore nei -75kg vedrà opposti Alessandro Grassi del Team Curci di Perugia e Guy Bertran della Rhodigium Boxe di Rovigo. “Le stelle del ring”, patrocinato dal Comune di Capolona, vedrà il Team Jakini presente anche con Anton Torres nella boxe e con Daniel Velea e Zakaria Bouheroual nella kickboxing.

Il galà serale dedicato agli atleti professionisti sarà, come consuetudine, anticipato da un intero pomeriggio di combattimenti amatoriali al via dalle 15.00 dove si confronteranno circa duecento dilettanti tra i sei e i quarant’anni provenienti da tutta Italia che combatteranno in più aree di gara nelle diverse discipline di kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”. «Lo spettacolo e l’adrenalina degli sport da combattimento tornano in scena a Capolona – aggiunge Jakini. – “Le stelle del ring” taglia il traguardo della ventottesima edizione a conferma di un format ormai collaudato e apprezzato che, anno dopo anno, acquisisce sempre più risalto nazionale e internazionale come confermato anche dal valore dei titoli in palio e degli atleti coinvolti. Ringraziamo il Comune di Capolona per la rinnovata collaborazione motivata anche dall’impatto turistico di un evento che è capace di portare sul territorio atleti, tecnici e spettatori da ogni zona d’Italia».