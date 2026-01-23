Arezzo, Giacomo Grazi nella prima commissione nazionale per il wheelchair tennis

Giacomo Grazi del Tennis Giotto nella prima commissione federale nazionale per il wheelchair tennis. La federazione ha scelto di istituire un nuovo “Sistema Italia” finalizzato allo sviluppo tecnico, organizzativo e promozionale di questa disciplina giocata in carrozzina attraverso un organismo che avrà il compito di individuare le strategie per supportare gli atleti tra tornei, formazione degli istruttori, investimenti strutturali e progetti nelle scuole. La commissione fa affidamento su nove membri da tutta Italia e, tra questi, è presente anche il maestro aretino Grazi che da dieci anni ha trovato la propria specializzazione tecnica proprio nel wheelchair tennis e che è tra i principali promotori della recente crescita di uno sport che, nel solo 2025, ha raddoppiato il numero di tesserati.

Il percorso, avviato con la prima riunione operativa a Roma, ambisce a istituire un sistema riconosciuto e sostenuto dalla federazione capace di garantire continuità, qualità e pari opportunità di crescita agli atleti su tutto il territorio nazionale, creando occasioni di accesso allo sport in un’ottica di inclusione, miglioramento tecnico e consolidamento del movimento nel panorama sportivo nazionale. Il progetto, in sintesi, farà affidamento su un modello organizzativo che vuole uniformare il “tennis in carrozzina” al “tennis in piedi” attraverso la neonata commissione che, guidata dall’ex giocatore professionista Alberto Corradi come presidente, condurrà una stretta collaborazione con il responsabile del settore wheelchair federale Gianluca Vignali e con la consigliera federale Roberta Righetto. Una particolare attenzione verrà orientata alla diffusione e alla promozione dello sport e, in quest’ottica, è stata avviata una sinergia con il Comitato Italiano Paralimpico per l’organizzazione di eventi congiunti: la tappa aretina sarà dalle 15.00 di sabato 28 febbraio, al Tennis Giotto, quando è prevista una giornata di presentazione e prova gratuita del wheelchair tennis aperta a tutti. Questo evento ricade alla vigilia dei campionati toscani che saranno ospitati domenica 1 marzo dal circolo di via Divisione Garibaldi, configurando così un intero fine settimana dedicato a questa disciplina. «Negli ultimi anni abbiamo fatto tanto per la crescita del wheelchair tennis ma i margini di sviluppo sono ancora forti sul fronte della diffusione territoriale e della formazione – commenta Grazi. – L’obiettivo è di rendere il tennis in carrozzina sempre più accessibile, strutturato e riconosciuto, lavorando in sinergia con la federazione, i circoli, le scuole e le istituzioni sportive. La nascita di questa commissione rappresenta un passo decisivo per dare continuità al lavoro svolto finora e per offrire agli atleti opportunità di crescita tecnica e agonistica in tutta Italia».