Arezzo, due posti disponibili per il Servizio Civile Universale in AISM

È appena stato pubblicato un nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile in AISM, presso la sezione provinciale di Arezzo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, situata in Piazza Andromeda.

Si tratta di un’incredibile opportunità che consentirà a giovani e giovanissimi, tra i 18 e i 28 anni, di scegliere di collaborare con AISM e il suo movimento e impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla.

“Scegliere un progetto di AISM – dichiara Alessio d’Aniello, il presidente della sezione provinciale di Arezzo – vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina. I requisiti per svolgere il Servizio Civile in AISM sono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore. È necessario essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 29 anni, garantire un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi. I volontari riceveranno un rimborso spese mensile di circa 500 €”.

Ad Arezzo sono disponibili due posti, di cui uno per ragazzi o ragazze con sclerosi multipla o patologie correlate. Il progetto si chiama “#Smuoviamoci: relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale” e le attività previste sono molteplici: accoglienza e supporto alle persone coinvolte nella sclerosi multipla, organizzazione di incontri informativi o di socializzazione, mappatura dei luoghi accessibili, attività di formazione e facilitazione digitale personalizzata o di gruppo, attività di comunicazione e informazione, organizzazione di laboratori di sensibilizzazione sulla SM o la disabilità….

I ragazzi potranno davvero diventare lo strumento per cambiare la realtà delle cose consentendo al maggior numero possibile di persone con sclerosi multipla e i loro famigliari di entrare in contatto con AISM, instaurare una relazione duratura e conoscere le opportunità di crescita, di formazione e informazione che l’Associazione offre.

“Mi fa piacere ricordare a tutti – continua il presidente – che oltre ai posti ordinari, i progetti di AISM prevedono dei posti riservati ai giovani con SM o patologie correlate (quali per esempio la Neuromielite ottica). I candidati che faranno domanda per questi posti riservati dovranno presentare al momento del colloquio una certificazione della propria disabilità o autocertificazione”.

Come presentare e inviare la domanda: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Per poter scegliere un Progetto AISM, occorre inserire nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU00114. C’è tempo fino al 18 febbraio alle ore 14.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione Provinciale AISM di Arezzo: