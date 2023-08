Arezzo, un corso gratuito di otto lezioni per scoprire il nuoto

Otto lezioni in piscina per scoprire il nuoto. La Chimera Nuoto anticipa l’avvio della nuova stagione sportiva con due settimane di corsi gratuiti in programma da lunedì 4 a giovedì 14 settembre che permetteranno a bambini, ragazzi e adulti di conoscere la disciplina, di sviluppare capacità natatorie e di acquisire sicurezza nelle acque. Gli appuntamenti, ospitati dalle vasche di diverse altezze del Palazzetto del Nuoto di viale Gramsci, faranno affidamento sulla disponibilità e sulle competenze dei tecnici della società aretina, andando a rinnovare un’iniziativa attesa e partecipata che viene organizzata anno dopo anno.

Il corso gratuito prevede la divisione dei partecipanti per fasce d’età e per diversi livelli, con l’obiettivo di costituire gruppi omogenei per la scuola nuoto per bambini da quattro a sei anni, per la scuola nuoto per ragazzi da sette a diciassette anni e per la scuola nuoto per adulti da diciotto a cento anni. Le lezioni verranno svolte interamente in vasca e saranno strutturate secondo i principi della “pedagogia dell’azione” che incentra gli allenamenti sulla pratica e sui compiti da svolgere, accompagnando gli allievi in un percorso progressivo tra le varie fasi dell’apprendimento del nuoto. La stessa didattica sarà diversificata a seconda delle età, con i bambini di quattro, cinque e sei anni che vivranno il nuoto in vasca piccola e in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi in cui apprendere prima a galleggiare e poi a nuotare. La didattica per ragazzi e adulti è prevista direttamente nella vasca grande e prevede un insegnamento che spazia dal galleggiamento all’apprendimento tecnico degli stili. Il tutto con un’attività atraumatica che rinforza il sistema muscolare, stimola il ritmo respiratorio e la circolazione sanguigna, aiuta la circolazione linfatica, rinforza il cuore e scarica le tensioni della giornata. Per prenotazioni e informazioni è possibile recarsi da giovedì 24 agosto direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto.