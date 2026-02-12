Arezzo, canto, chitarra e pianoforte: ciclo di lezioni gratuite con Proxima Music

Canto, chitarra e pianoforte: un ciclo di lezioni gratuite con Proxima Music. La scuola cittadina rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura musicale a tutti i livelli e, in vista dell’ultimo quadrimestre dell’anno didattico 2025-2026, torna ad aprire le proprie porte ad aspiranti allievi di ogni età che nel mese di febbraio potranno mettersi alla prova tra i diversi corsi. L’iniziativa rappresenterà un’occasione rivolta a bambini, ragazzi e adulti per avvicinarsi allo studio della musica, incontrare i docenti e vivere esperienze dirette, inclusive e coinvolgenti con cui conoscere i percorsi artistici di Proxima Music.

Le lezioni gratuite, ospitate dalla sede della scuola in via Severi ad Arezzo, interesseranno i corsi di maggiore richiamo quali canto, chitarra e pianoforte, ma potranno essere estese anche agli altri strumenti tra batteria, basso, archi, ottoni o fisarmonica. La volontà è infatti di assecondare ogni passione e interesse con il doppio orientamento classico o moderno in cui spaziare tra pop, rock, blues e jazz, accompagnando dalle prime note alla formazione professionale in virtù di una didattica strutturata, flessibile e personalizzata capace di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo e di adattarsi a età, obiettivi e livelli di preparazione differenti. I corsi proseguiranno fino al mese di giugno, permettendo nei prossimi quattro mesi di acquisire competenze tecniche e artistiche di base, sviluppare consapevolezza musicale e maturare un primo approccio strutturato allo strumento o alla voce. La qualità dell’insegnamento di Proxima Music, in quest’ottica, è confermata dall’affiliazione come centro Trinity College London per la certificazione degli esami di musica che permette di ottenere un’attestazione del livello di conoscenza pratica e teorica che è riconosciuta da enti e istituzioni di livello internazionale. Le iscrizioni alle lezioni gratuite di prova sono aperte fino all’esaurimento dei posti per i singoli corsi: per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.