Arezzo, campi pasquali per bambini tra pony e cavalli alla Scuderia Pan di Mulinelli

Vacanze di Pasqua con esperienze su pony e cavalli alla Scuderia Pan di Mulinelli ad Arezzo. Il primo appuntamento è per sabato 1 aprile. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 visita alla fattoria didattica, preparazione dei pony, giochi in sella e merenda finale.

Il 6, 7 e 11 aprile ci saranno i “campi pasquali” per bambini e bambine dalle 8/9 alle 13/14.30. Tante le attività: lavori in scuderia (daremo insieme da mangiare a tutti gli animali), pulizia dei pony, giochi in sella nel maneggio con gli altri bambini, passeggiate nel bosco. Possibilità di restare a pranzo.

Per Pasquetta il 10 aprile dalle 16 alle 19 nuovo pomeriggio in scuderia con vista alla fattoria didattica, preparazione dei pony e giochi in sella con gli altri bambini.