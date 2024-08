Arezzo, alla scoperta del fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto

Alla scoperta del fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’avvio della nuova stagione è fissato per lunedì 16 settembre e sarà anticipato dal tradizionale ciclo di corsi gratuiti che, da lunedì 2 settembre a giovedì 12 settembre, permetteranno a uomini e donne a partire dai sedici anni di età di mettersi alla prova tra varie discipline acquatiche. L’iniziativa, promossa dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, sarà sviluppata attraverso quattordici lezioni della durata di quaranta minuti dove sarà possibile conoscere il variegato programma di specialità ospitate dall’impianto aretino e diversificate per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati. Ogni appuntamento sarà svolto interamente in piscina, in gruppo e a ritmo di musica, andando a proporre un’attività divertente, intensa e tonificante che contribuisce anche a sviluppare serenità e sicurezza nelle acque.

Lunedì 2 e lunedì 9 settembre sono in calendario le lezioni di Gym Bike con le biciclette acquatiche e di Acqua Circuit con un circuito tra più postazioni in cui provare tanti diversificati esercizi tra ginnastica a corpo libero e utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici. Un programma particolarmente ricco è previsto per martedì 3 e martedì 10 settembre con la Gym Bike, con la Ginnastica Funzionale finalizzata ad allenare le fasce muscolari e con l’AcquAlta con cinture e piccoli attrezzi in galleggiamento, inoltre sarà proposta la Ginnastica per Gestanti con un percorso pre e post partum con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni. AcquAlta e Gym Bike sono le due specialità in calendario mercoledì 4 e mercoledì 11 settembre, mentre giovedì 5 e giovedì 12 settembre sarà possibile scendere in vasca per provare lezioni di AcquAlta, Gym Bike, Ginnastica Funzionale e Ginnastica per Gestanti. Le discipline di fitness in acqua portano numerosi benefici al corpo e alla mente perché rinforzano il sistema muscolare, stimolano il ritmo respiratorio, la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, rinforzano il cuore, migliorano la coordinazione, la mobilità e il recupero anche in caso di traumi, infortuni e incidenti. Per conoscere il programma dettagliato delle lezioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per partecipare è necessario scrivere una mail a chimerareception@gmail.com o contattare la segreteria del Palazzetto del Nuoto.