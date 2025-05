Arezzo, al Santuario della Verna una postazione del 118 per dodici ore al giorno

A partire da oggi al Santuario della Verna sarà presente una postazione di emergenza territoriale del 118 di Arezzo, attiva 12 ore al giorno dalle 8 alle 20.

Si tratta di una postazione stagionale, attiva da maggio ad ottobre, istituita per il Giubileo con l’obiettivo di fronteggiare eventuali emergenze durante le visite dei pellegrini al santuario.

«In occasione dell’anno giubilare si prevede un incremento dell’affluenza di persone al Santuario della Verna che si stima in un milione e mezzo di pellegrini che andranno ad aggiungersi a coloro che percorrono i cammini di Francesco verso Firenze e verso Assisi – chiarisce il dr. Simone Nocentini, responsabile Area dipartimentale Emergenza territoriale 118 -. La postazione servirà ad assistere i pellegrini in caso di necessità grazie ad una ambulanza fissa che sarà a disposizione non soltanto del Santuario ma anche del territorio di Chiusi della Verna. Come per tutte le altre postazioni di emergenza, anche per la postazione del Santuario della Verna le ambulanze sono garantite dalle Associazioni di Volontariato (Misericordie, ANPAS, CRI). In particolare le Misericordie d’Italia per questa postazione hanno coinvolto le consorelle regionali e nazionali. Tutti gli equipaggi saranno coordinati dalla Centrale di Emergenza Sanitaria di Arezzo. Ringrazio le associazioni di volontariato per il loro supporto che ci permette di allestire questa postazione e garantire un pronto intervento in caso di necessità».