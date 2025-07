Arezzo, a Gabriele Michi il 1° premio giornalistico Riccardo Rossi Ferrini

Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del 45° Rally Internazionale Casentino, ha assegnato il 1° premio giornalistico “Riccardo Rossi Ferrini” a Gabriele Michi, giornalista inviato del settimanale Autosprint e dei mensili Tuttorally e RS Rally Slalom. La consegna del riconoscimento, intitolato alla carriera del cronista scomparso nel mese di marzo, è avvenuta nella suggestiva cornice offerta dal Castello di Poppi alla presenza della moglie di Riccardo Rossi Ferrini, Gabriela, di Guido Rancati – giornalista e scrittore che, in carriera, ha legato il proprio nome al motorsport internazionale – di Maurizio Maggi, assessore del Comune di Poppi e di Loriano Norcini, presidente di Scuderia Etruria SCRL.

Gabriela Rossi Ferrini: “un’iniziativa che mi ha colpito molto, quella promossa in ricordo di mio marito. Sono onorata, sentir parlare di Riccardo da parte dei suoi colleghi, anche attraverso aneddoti, mi ha emozionato. A Riccardo non mancava niente, viveva il suo lavoro con passione e dedizione. Sono felice che il suo nome sia legato al percorso di giornalisti meritevoli, che il suo ricordo sia portato avanti in questo modo”.

Guido Rancati: “Riccardo era un innamorato del motorsport e lo era altrettanto della carta stampata: per riuscire ad abbinare – con successo – queste sue grandi passioni si impegnò tantissimo e, per questo, il premio assegnato a Gabriele Michi ha un peso specifico altissimo.”

Loriano Norcini, Scuderia Etruria SCRL: “dedicare un premio alla memoria di un grande giornalista come Riccardo Rossi Ferrini è per noi motivo di orgoglio. Lo abbiamo voluto fortemente e porteremo avanti la rassegna, negli anni a venire. Abbiamo scelto, per l’occasione, una cornice bellissima e di grande storicità come il Castello di Poppi, la migliore possibile”.