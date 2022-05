Arcobaleno d’estate, cinque giorni di festa: dal 17 al 21 giugno 

Torna, dal 17 al 21 giugno, “Arcobaleno Estate”.

L’appuntamento di inizio stagione promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano Qn-La Nazione e Confcommercio Toscana e con il supporto delle agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e di Vetrina Toscana, è giunto quest’anno alla decima edizione.

Si parte venerdì 17 giugno 2022, con l’evento inaugurale a Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa in provincia di Firenze e si chiude martedì 21 giugno alla riserva naturalistica Diaccia Botrona a Castiglione delle Pescaia, nel grossetano. La formula è quella che sempre caratterizza Arcobaleno d’estate: scoprire bellezze toscane abbinando a visite guidate e approfondimenti musica e degustazioni di prodotti tipici.

Come ogni anno Comuni, ambiti, enti, associazioni culturali e turistiche e gli operatori toscani potranno proporre eventi e offerte seguendo le istruzioni riportate all’indirizzo www.visittuscany.com/it/arcobaleno/eventi-offerte-arcobaleno-estate-2022/. Inoltre, sempre su visittuscany.com, è disponibile la landing page ufficiale di Arcobaleno d’estate (raggiungibile all’indirizzo www.visittuscany.com/it/arcobaleno) dove saranno visibili tutte le iniziative raccolte.

L’evento inaugurale è in programma, appunto, per venerdì 17 giugno a Lastra a Signa nella Villa Caruso Bellosguardo e prevede il taglio del nastro, un aperitivo e possibilità di visitare il museo Enrico Caruso con due visite guidate a partire dalle 17.30: per prenotazioni scrivere a info@confcommercio.firenze.it.

Sabato 18 il teatro romano di Fiesole ospiterà il concerto di Ron, organizzato da Toscana Promozione Turistica, per la prima data del tour estivo che celebra i cinquanta anni di carriera dell’artista che per l’occasione sarà accompagnato dall’orchestra di quindici elementi “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, e dal pianista della sua band, composta da otto membri. La scaletta ripercorrerà la lunga carriera dell’artista e i suoi tanti successi, con un tributo a Lucio Dalla essendo Ron coautore e arrangiatore di tutte le gemme musicali interpretate dal cantante bolognese. L’ingresso al concerto è gratuito ma con prenotazione obbligatoria e la si può fare on line da a questo link https://www.ticketone.it/event/ron-con-ensemble-symphony-orchestra-teatro-romano-fiesole-15318393/?affiliate=PI3 – fino ad esaurimento dei posti a disposizione. Il concerto inizierà alle 21.15.

Il giorno seguente, 19 giugno, sarà la volta della cena sul Ponte di Mezzo a Pisa. All’evento, in programma per le 19.30, si partecipa solo prenotandosi sul sito www.confcommerciopisa.com/cena-sul-ponte-2022/.

Domenica 20, invece, ad Arezzo l’appuntamento sarà all’anfiteatro romano dove, oltre alle degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio aretino, ci sarà la possibilità di scoprire le meraviglie del Museo Archeologico Gaio Clinio Mecenate e di partecipare a visite guidate ai reperti della zona archeologica. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare registrandosi al link https://bit.ly/3wHXjbG.

La manifestazione si concluderà martedì 21 giugno a Castiglione della Pescaia, nella riserva naturale della Diaccia Botrona: anche qui sarà possibile scegliere diverse tipologie di visite guidate su prenotazione.