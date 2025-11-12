Archeologia, tornano le visite agli scavi del Castellare di Collepetroso a Radda in Chianti

Una nuova occasione per vivere la storia del territorio attraverso un’esperienza autentica di archeologia e natura.

Nei giorni 16, 23 e 30 novembre 2025, alle ore 10:30, si terranno le visite guidate agli scavi archeologici del Castellare di Collepetroso, nel comune di Radda in Chianti, promosse dal Gruppo Archeologico Salingolpe con la collaborazione degli archeologi incaricati, dei volontari e degli studenti universitari impegnati nelle attività di ricerca sul campo.

Durante la visita sarà possibile conoscere da vicino il lavoro degli archeologi e scoprire i risultati più recenti delle indagini in corso, che stanno restituendo nuove informazioni sull’insediamento medievale del Castellare e sulla sua evoluzione nel paesaggio chiantigiano.

A seguire, i partecipanti potranno assistere a un focus introduttivo dedicato alla conoscenza della razza avicola del Gallo Nero, simbolo del Chianti, con osservazione dal vivo di alcuni esemplari.

L’attività è curata da Vito De Meo, responsabile del Progetto “Gallo Nero 2019” del Gruppo Archeologico Salingolpe, e nasce dall’intento di unire la valorizzazione del patrimonio storico con quella della biodiversità e delle tradizioni rurali locali.

La partecipazione prevede un contributo di 5,00 euro, gratuito per bambini e ragazzi fino a 16 anni.

La prenotazione è obbligatoria tramite il form online accessibile dal QR code sulla locandina oppure cliccando direttamente qui: https://forms.gle/swLRPbRGCQz9rsHQ8.

Antonella Bartalini, presidente del Gruppo Archeologico Salingolpe, commenta:

“Le giornate di apertura degli scavi rappresentano un momento fondamentale di condivisione del lavoro che svolgiamo durante l’anno. Collepetroso è un luogo in cui la storia incontra la comunità: scoprire il passato insieme, direttamente sul campo, significa riconoscere le radici della nostra identità e restituire senso e valore al territorio in cui viviamo. L’archeologia diventa così un’esperienza viva, accessibile, e capace di generare partecipazione.”

Vito De Meo, responsabile del progetto Gallo Nero 2019, aggiunge:

“Il Gallo Nero non è solo un simbolo: è una presenza reale e storica del Chianti, un emblema che unisce cultura materiale, biodiversità e tradizione contadina. Farlo conoscere in questo contesto, accanto agli scavi archeologici, significa raccontare un territorio nella sua interezza: dalle tracce del passato alla vita che ancora lo anima oggi.” ***

📍 Castellare di Collepetroso – Radda in Chianti (SI)

📅 16, 23 e 30 novembre 2025 – ore 10:30

📧 salingolpe@gmail.com | ☎️ 328 0194591