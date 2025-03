Antiche Camelie Lucchesia, ultimo week-end di Mostra

Ultimo fine settimana per la 36esima edizione della “Mostra Antiche camelie della Lucchesia”, sabato 29 e domenica 30, che si chiude dopo un marzo di variopinte fioriture che hanno trasformato il paesaggio del borgo di Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori, Lucca) in una tavolozza di colori naturali. Sarà un week-end denso di appuntamenti culturali ed enogastronomici, caratterizzato dalle rievocazioni storiche e dalla tradizione. Sono infatti in programma il corteggio medievale con sfilata da parte del Gruppo Storico “Casteldurante” di San Ginese di Compito, le danze medievali e le farandole fra le camelie con l’Associazione “Lo Studiorum” di Lucca e il concerto bandistico della filarmonica “Giacomo Puccini” di Colle di Compito. Dalla tradizione locale si passa poi alla tradizione giapponese con la cerimonia del tè (a cura dell’associazione “Iroha” di Firenze) e la mostra mercato di carta washi e il laboratorio di carta giapponese per la produzione di portacandele e lanterne con l’artista Meiko Yokoyama.

Per il resto, la Mostra – organizzata dal Centro Culturale Compitese insieme al Comune di Capannori, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione decine di realtà locali e nazionali – proporrà anche visite guidate al camelieto (partenze ogni 30 minuti), al borgo e all’Antica Chiusa Borrini; saranno eccezionalmente aperti anche i giardini di Villa Orsi e Villa Borrini. In programma anche il laboratorio serigrafico sulle camelie per bambini con l’illustratrice Sara ‘la Ruzza’ Di Giovanni, esposizioni (dai bonsai alle mostre fotografiche di Dantès e del Gruppo Fotografico Compitese, oltre alla mostra a cura di Valeria Bonetti ed Enea Nottoli sulla “storia in soffitta”), animazione per bambini (anche con asini e alpaca) e, solo domenica 30 marzo, anche lo spettacolo teatrale per bambini, itinerante e animato, a cura del Gruppo Verdifole, dal titolo “I bambini della città grigia e la fata del Sambuco”.

Sabato 29 marzo, invece, sarà presentato il progetto del Comune di Capannori e finanziato da Regione Toscana che prevede un investimento sul Camellietum Compitese – che con le sue 1.700 piante di camelia rappresenta il giardino più grande d’Europa – di circa 120mila euro destinare prevalentemente all’accessibilità. All’incontro pubblico “Un Camellietum accessibile e immersivo. Prospettive e sviluppi per un’accessibilità universale” (ore 11.30) interverranno Alberto Zanobini (Regione Toscana, dirigente settore investimenti per l’inclusione e l’accessibilità), Andrea Ricci (Comune di Capannori, responsabile ufficio progetti strategici) e Giordano Del Chiaro (sindaco del Comune di Capannori). Modera il giornalista Gianluca Testa.

Domenica 30 marzo, in chiusura, premiazione dei due contest sul palco del Centro Culturale Compitese (ore 16): saranno premiati i vincitori dell’ex tempore di pittura (categorie adulti e bambini) e del concorso fotografico organizzato dal Gruppo Fotografico Compitese.

Il menu del pranzo della camelia di questo fine settimana (dalle ore 12 alle ore 15.30, nell’area ristoro del Centro Culturale Compitese) prevede piatti tipici della tradizione – con prodotti locali e a km0 – e degustazione di vini: tagliere di salumi e formaggi, pappa al pomodoro, pasta e ceci, lingua bollita con salsa verde, fagioli all’olio, spezzatino in bianco con olive e purè di patate, torte lucchesi, buccellato lucchese e vin santo. Al punto ristoro all’interno del camelieto ci saranno invece panini gourmet.

Il costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per persone con disabilità, giovani fino a 13 anni, giornalisti) e offre il diritto al viaggio in navetta. Il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il “Frantoio sociale del Compitese” (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori) dov’è presente anche la biglietteria. Per la prima volta sarà in servizio una navetta dedicata ai visitatori accompagnati dai propri cani (necessario il guinzaglio). Nei giorni infrasettimanali il costo del biglietto è di 5 euro e nel borgo non ci saranno limitazioni per le auto. Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it.

Link diretto al programma:

https://www.camelielucchesia.it/articolo/mostra-antiche-camelie-lucchesia-2025-programma/