Ambiente, la Toscana al SeaFood di Barcellona dal 6 all’8 maggio

Anche quest’anno la Toscana sarà presente con un proprio stand al “Seafood Expo Global”, il più importante evento a livello mondiale ed europeo che si tiene a Barcellona, dedicato ai prodotti ittici.

Accogliendo l’invito del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, dal 6 al 8 maggio la Regione parteciperà alla tre giorni con attività di animazione che illustrano il settore della pesca e quello produttivo di acquacoltura praticato sia a terra che off-shore e presentando il prodotto ittico anche trasformato. Per l’occasione la Regione ha selezionato sei imprese, tra quelle che hanno manifestato l’interesse, che parteciperanno con un proprio stand all’interno del padiglione Italia del Masaf.

All’interno del padiglione Italia la Regione Toscana avrà inoltre un proprio desk presso il quale distribuire brochure e materiale informativo per promuovere il territorio in generale.

“Abbiamo deciso, come nelle precedenti edizioni, di sfruttare l’opportunità di partecipare al Seafood – ha spiegato la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – in quanto si ritiene che la partecipazione all’edizione del 2025, ospiti nel Padiglione Italia organizzato dal MASAF, sia il contenitore ideale nel quale presentare le politiche ed i programmi regionali in materia di pesca e di acquacoltura”.