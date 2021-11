ALIMENTAZIONE – Probios, ecco le novità natalizie “free from” dell’azienda Toscana

Sono sempre più numerose le persone che, per scelte di natura etica o a causa di intolleranze alimentari, sono portate a escludere determinati ingredienti dalla loro alimentazione. Un sondaggio condotto dall’Istituto Ixè ha rilevato che 74 italiani su 100 rinunciano a qualche componente dalla loro dieta. A ridotto contenuto di zuccheri, senza glutine, vegan: i prodotti “free from” sono entrati a far parte delle abitudini alimentari della maggior parte delle famiglie. Le festività, con i loro menù e tradizionali ricette, non fanno eccezione.

Probios investe da sempre nella ricerca di soluzioni bio free from e quest’anno, in occasione del Natale, propone un’ampia offerta di prodotti che permettono di festeggiare all’insegna della tradizione e allo stesso tempo nel rispetto dei gusti e delle esigenze alimentari di tutti.

Al centro della selezione di Natale Probios arriva quest’anno il Pandoro Senza Glutine, un inedito assoluto nel mondo del bio e prima novità dell’azienda fiorentina per il 2021. L’intramontabile dolce natalizio stupirà a ogni morso con una soffice consistenza e un profumo avvolgente. Realizzato con ingredienti 100% biologici, è disponibile nel formato da 500 grammi ed è mutuabile da Sistema Sanitario Nazionale. E per i golosi del “partito panettone”, Probios presenta anche l’immancabile Panettone Senza Glutine, sia in versione classica con uvetta e canditi che in alternativa con gocce di cioccolato, anch’esso mutuabile dal SSN.

Sempre più persone, tuttavia, devono o scelgono di seguire una dieta a ridotto contenuto di zuccheri. Per loro, grazie all’assidua attività durata oltre un anno del reparto Ricerca & Sviluppo, Probios ha realizzato con successo una linea innovativa nel panorama bio che sfrutta la proprietà dolcificante dell’eritritolo biologico estratto dal mais. Il Dolce Natale senza zuccheri aggiunti, realizzato con lievito naturale da pasta acida, arricchito con uvetta o gocce di cioccolato (novità 2021), è pensato per tutti coloro che vogliono assumere meno zuccheri nella propria alimentazione, senza rinunciare al piacere del dolce durante le feste.

Best seller del Natale Probios è la linea di Dolci Natale vegan, prodotti con lievito naturale da pasta acida e garantiti 100% vegetali, senza latte, uova e burro. La linea comprende il Dolce Natale Vegan di frumento classico, con gocce di cioccolato o frutti rossi, fino alla versione di farro, in formato da

600g. Disponibile anche il formato da 300g, nelle versioni Dolce Natale Vegan con uvetta e Dolce Natale Vegan al farro e cioccolato.

Oltre agli articoli specificamente pensati per soddisfare i principali trend del free from, non mancano come ogni Natale i grandi classici Probios, prodotti con lievito madre e a lenta lievitazione: dall’intramontabile Pandoro al Panettone Antica Tradizione in versione tradizionale o con gocce di cioccolato.

Per i più golosi c’è poi l’imbarazzo della scelta con gli sfiziosi Panettoni Farciti che sapranno rendere ancora più ghiotte le feste: una gustosa selezione di dolci tradizionali arricchiti con creme delicate (pistacchio o arancia) o bagne alcoliche (rhum o limoncello, new entry 2021).

Completa l’offerta Probios il Panettone Gastronomico, versione salata pronta da farcire del tradizionale dolce di Natale, realizzato a lenta lievitazione naturale e con lievito madre, per un antipasto natalizio d’eccellenza.

Infine, dopo il successo dello scorso anno dell’iniziativa Natale Solidale, Probios anche quest’anno ha scelto di stare al fianco del Banco Alimentare con un progetto di solidarietà a sostegno delle famiglie più svantaggiate.

L’azienda fiorentina collabora da anni con la Onlus, donando ciclicamente le proprie eccedenze alimentari. Quest’anno ha dedicato un’intera produzione di Sugo “Della Nonna”, biologico e a base di pomodoro italiano e verdure, ad una special edition solidale: parte del ricavato delle vendite sarà devoluto al Banco. I vasetti in special edition sono disponibili presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e sull’ecommerce aziendale: l’obiettivo comune di Probios e del Banco Alimentare è restituire al cibo il valore di dono per la vita dell’uomo, un dono che non può essere sprecato ma da condividere con chi è in difficoltà.

Probios, ancora una volta, riesce a proporre referenze d’eccellenza, con materie prime 100% biologiche e con un’attenzione speciale al free from.

Per un Natale buono davvero, per tutti.