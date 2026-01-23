Al Pistoia Blues Festival una grande serata internazionale con Fantastic Negrito e Eric Steckel

Si arricchisce ulteriormente il calendario della 45esima edizione del Pistoia Blues Festival 2026 con una eccezionale serata di grande blues internazionale: dopo The Darkness (8 luglio) e Jethro Tull (10 luglio) sarà Fantastic Negrito (pseudonimo del chitarrista statunitense Xavier Amin Dphrepaulezz) ad anticipare tutti esibendosi in Piazza Duomo sabato 4 luglio 2026 in una delle due sole date estive previste in Italia. Nonostante la sua lunga carriera si tratta della prima esibizione al Pistoia Blues per Fantastic Negrito e la sua band. Nella stessa serata si esibirà anche il cantante e chitarrista americano Eric Steckel, già tra i 100 più grandi chitarristi blues di tutti e tempi ed indiscussa stella del blues contemporaneo.

Biglietti in prevendita dalle ore 10 di domani venerdì 23 gennaio sui circuiti su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e prevendite abituali sul territorio.

Fantastic Negrito è una delle voci più sincere e potenti del panorama contemporaneo. Dopo un percorso segnato da cadute e rinascite, si è affermato come interprete dallo stile unico, contaminando blues, rock, funk, soul e radici afroamericane. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album — per “The Last Days of Oakland” (2016), “Please Don’t Be Dead” (2018) e “Have You Lost Your Mind Yet?” (2020) — e ha sviluppato una cifra musicale che mescola profondità lirica e impatto sonoro. “Son of a Broken Man”, pubblicato nell’ottobre 2024 tramite la sua etichetta indipendente Storefront Records, segna un capitolo cruciale nella discografia di Negrito: un’opera fortemente autobiografica in cui affronta il tema della relazione padre-figlio, il conflitto interiore e la ricerca (o ricostruzione) della verità di sé. L’album è stato presentato al pubblico con il singolo “Undefeated Eyes”, che vede la partecipazione di Sting, a testimonianza della costante apertura di Negrito verso collaborazioni e dialoghi musicali inaspettati. In “Son of a Broken Man”, Negrito scava nel terreno delle proprie origini con coraggio: la figura del padre — che gli pose fin da bambino enigmi e falsità — diventa un territorio narrativo e simbolico, dove l’artista rielabora rancori, domande e desideri di riconciliazione. Le sonorità alternano atmosfere di intensa vulnerabilità a momenti di esplosione ritmica: riff taglienti, ballate agognanti, suggestioni percussive e piccoli colpi di scena armonici sono tutti elementi che ricordano il marchio sonoro che Negrito ha saputo costruire nel tempo.

Eric Steckel (nato nel 1990) è un cantante blues , chitarrista, compositore e produttore discografico americano. Ad oggi, Steckel ha pubblicato 12 album e ha fatto tournée in tutto il mondo condividendo il palco con Steve Vai, Gregg Allman, Johnny Winter, John Mayall, Ray Charles, Larry Carlton, Robben Ford e altri. Nel marzo 2024, Steckel è stato votato numero 55 nella lista della rivista Total Guitar dei “100 più grandi chitarristi blues di tutti i tempi”. Nel 2021, Steckel è stato nominato una delle “10 future stelle del blues” da Guitar Player .

