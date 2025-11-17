AIS in festa, il vino italiano celebra a Firenze la Guida Vitae 2026

L’evento nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), intitolato “Vitae in deguSTAZIONE” , si è tenuto sabato 15 novembre 2025 , presso la Stazione Leopolda di Firenze . L’iniziativa, dedicata alla presentazione della Guida Vitae 2026 , è stata inaugurata con il tradizionale taglio del nastro e alla presenza di numerose autorità.