Agricoltura È, Confagricoltura porterà i temi dell’agricoltura, sostenibilità e innovazione a Roma

Agricoltura, sostenibilità e innovazione: questi i temi che Confagricoltura porterà ad “Agricoltura È”, l’iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza alimentare e delle Foreste, in scena in Piazza della Repubblica, a Roma, dal 24 al 26 marzo.

Uno spazio allestito per raccontare imprese al passo coi tempi, già protagoniste delle grandi transizioni del momento – quella ecologica, energetica e digitale –, e un settore che deve poggiare sempre più saldamente sulle evidenze scientifiche e sulle tecnologie per garantire sicurezza alimentare e sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Questa da sempre è la visione di Confagricoltura, mai come ora ribadita a gran voce, in un momento in cui l’Europa deve tornare protagonista a livello globale, anche e soprattutto grazie all’agricoltura e all’export agroalimentare.

La Confederazione ne parlerà in due importanti appuntamenti presso lo Spazio del MASAF:

martedì 25 marzo alle ore 11:00, con l ’ intervento del Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla Conferenza di Christophe Hansen, Commissario europeo all ’ Agricoltura e l ’ Alimentazione, insieme ai rappresentanti del sistema imprenditoriale agricolo italiano;

martedì 25 marzo alle ore 15:00, con una tavola rotonda dal titolo " Agricoltura è sostenibilità e innovazione", organizzata dalla Confederazione. Interverranno, oltre al presidente Giansanti, Andrea Segrè, agronomo ed economista dell ' Università di Bologna; Marco Caprai ed Emma Cogrossi, imprenditori.

Agricoltura 5.0, agroenergie, economia circolare, lotta agli sprechi: sono solo alcuni dei temi che verranno trattati dagli esponenti di Confagricoltura nei tre giorni di eventi, con l’intento di raccontare un settore in grande fermento e di rappresentare le istanze delle imprese agricole. Secondo Confagricoltura, “Agricoltura È” …un pilastro sempre più rilevante dell’Unione Europea.