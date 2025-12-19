ACF Arezzo e Asl TSE, sport e salute mentale insieme in un’amichevole di fine anno a Ceciliano

ACF Arezzo Calcio Femminile e Asl Toscana Sud Est, attraverso la Unità Funzionale Salute Mentale di Arezzo, promuovono un’iniziativa congiunta che unisce sport, territorio e sensibilizzazione: sabato 20 dicembre 2025 al Campo Sportivo di Ceciliano si disputerà una partita amichevole tra Arezzo Calcio Femminile (prima squadra di Serie B) e Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D., squadra della Salute Mentale Aretina, Azienda USL Toscana sud est.

L’evento nasce in occasione delle festività di fine anno con un obiettivo chiaro: contribuire a ridurre lo stigma legato alla salute mentale, valorizzando al contempo i benefici dello sport come strumento di inclusione, benessere e socialità. Un momento di incontro e collaborazione che intende rafforzare la sinergia tra mondo sanitario e sport, con particolare attenzione alla dimensione e ai valori dello sport femminile.

La squadra Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D. è composta da utenti afferenti ai servizi di salute mentale, volontari e operatori sanitari, in un’esperienza che mette al centro la persona, la comunità e il potere delle relazioni positive costruite anche attraverso il gioco.

Saranno presenti il Presidente dell’ACF Arezzo Calcio Femminile, Massimo Anselmi, e il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est, Dr. Marco Torre.