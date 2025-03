Accordo Parco Foreste casentinesi e Konecta Italia per protezione forestale, stoccaggio CO2 e borsa di studio

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, fortemente impegnato nell’applicazione delle direttive europee e nazionali per fronteggiare la perdita di biodiversità conseguente al calo della popolazione degli “impollinatori” selvatici (api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli…), con il conseguente collasso degli ecosistemi e il pregiudizio dei servizi da essi offerti – due delle maggiori minacce che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio – ha trovato un nuovo alleato.

La società Konecta Italia, specializzata in nuove tecnologie e servizi avanzati alle imprese – concederà al Parco nazionale una elargizione monetaria, quantificata in circa 25.000 euro, sotto forma di sponsorizzazione, al fine di agevolare due progetti di carattere ambientale.

Il primo consiste nell’acquisto di un bosco di douglasia (Pseudotsuga menziesii), situato sulle pendici del Monte Falterona. La seconda linea di intervento riguarda il cofinanziamento di una borsa di studio e/o un incarico per giovani ricercatori specializzati sugli insetti impollinatori e questa azione assorbirà più di cinquemila euro.

Gli impollinatori hanno registrato un notevole calo negli ultimi decenni per una combinazione di fattori, connessi anche al cambiamento climatico in corso: perdita e degrado di habitat, parassiti e malattie, specie “aliene” ed esposizione ad inquinanti e pesticidi. Il Parco è mobilitato nel mantenimento degli habitat di prateria funzionali alla loro vita, alla creazione di idonei siti di riproduzione e svernamento e in una serie di attività divulgative indirizzate all’opinione pubblica per aumentare la consapevolezza sulla loro importanza ecologica e incoraggiare i corretti comportamenti ambientali necessari alla loro conservazione.

Inoltre, in coerenza con i suoi compiti in materia di contrasto ai cambiamenti climatici, l’Ente ha interesse ad adottare strategie di gestione e tutela forestale che, oltre alle finalità di conservazione della natura, possano contribuire allo stoccaggio di anidride carbonica attraverso l’incremento del “volume” (“provvigioni”) del legno in foresta.

Konecta Italia, nell’ambito del proprio impegno di corporate social responsibility in campo ambientale, ha ritenuto opportuno collaborare con il Parco, finanziando, attraverso apposita sponsorizzazione, attività e lavori integrativi dei progetti già in essere, al fine di incrementarne sinergicamente l’efficacia e la portata.

L’acquisto sarà inoltre accompagnato da una grande campagna pubblica di donazioni promossa dal Parco.