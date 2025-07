A Valdichiana Village tutto pronto per Luca Toni, in arrivo anche i The Kolors

Dopo l’entusiasmante avvio con due serate di grande successo, quella letteraria con Marco Malvaldi e quella musicale con Benji & Fede, capaci di incantare il pubblico tra racconti, hit indimenticabili ed emozioni condivise, le Summer Nights di Valdichiana Village proseguono con nuovi, imperdibili appuntamenti.

La serata con Benji & Fede ha visto una partecipazione straordinaria, con tantissimi giovani entusiasti che hanno accompagnato l’esibizione di vere e proprie hit generazionali come “Dove e Quando”, “Moscow Mule” e “Buona Fortuna”, trasformando la piazza del Village in un grande abbraccio collettivo di musica e divertimento.

I prossimi appuntamenti sono già da segnare in agenda: venerdì 18 luglio, alle ore 21, i riflettori si accendono sul grande sport con un ospite speciale. Si tratta di Luca Toni, campione del mondo 2006, che si racconterà in una serata condotta da Marco Cattaneo. Un viaggio emozionante tra aneddoti, ricordi e immagini di un calcio che ha fatto la storia.

Sabato 26 luglio sempre alle ore 21, in collaborazione con Radio Subasio per il suo format Radio Subasio Music Club “Parole e Musica”, Valdichiana Village annuncia ufficialmente la straordinaria presenza, per la prima volta in provincia di Arezzo, di una delle band più amate e acclamate del momento: The Kolors. Stash e il suo gruppo, intervistati da Gianluca Giurato, saranno protagonisti di una serata speciale tra musica dal vivo, storytelling e un grande finale tutto da cantare insieme al pubblico.

Quella del Village si conferma come un’estate speciale, ricca di eventi e suggestioni con le Summer Nights, il format firmato Land of Fashion che intreccia musica, parole ed emozioni in un’atmosfera elegante e rilassata, con boutique aperte fino alle 23, food experience fino a mezzanotte e incontri esclusivi con artisti e personaggi noti, sempre ad ingresso libero.

