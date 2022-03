LUCCA – Musica: Ludovico Einaudi sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le stelle 2022

Ludovico Einaudi sarà in concerto giovedì 28 luglio, al tramonto, in un contesto straordinario, l’Oasi di Campocatino di Vagli Sotto (Lucca), a pochi metri dal Lago di Vagli che custodisce la “piccola Atlantide” della Garfagnana, il paese sommerso di Fabbriche di Careggine.I biglietti (posto unico 46 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili da lunedì 28 marzo sul sito www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana ( www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Biglietti in prevendita anche alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007).

Per il suo tour estivo 2022, Ludovico Einaudi ha scelto oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, altipiani incontaminati e anfiteatri monumentali. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio, sotto i cieli stellati di teatri fatti di pietra e di alberi.

Cornici perfette per lo “spazio libero e senza confini” e il “tempo senza tempo” di “Underwater”, il suo nuovo album di inediti, che trova la sua perfetta dimensione nei luoghi prescelti, nel tempo sospeso tra natura e storia umana.

Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Grazie alla collaborazione con il Parco regionale delle Alpi Apuane, e soprattutto al suo presidente Alberto Putamorsi, “Mont’Alfonso sotto le stelle” coinvolgerà per la prima volta Vagli Sotto, confermando la propria indole sospesa tra natura, storia e spettacolo. Gli altri appuntamenti si svolgeranno alla Fortezza di Mont’Alfonso e alla Fortezza delle Verrucole.

Ludovico Einaudi è il primo grande annuncio del festival, altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Info www.montalfonsoestate.it (attualmente in fase di aggiornamento).

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana (sindaco Andrea Tagliasacchi), San Romano in Garfagnana (sindaco Raffaella Mariani) e Vagli Sotto (sindaco Giovanni Lodovici), Unione Comuni della Garfagnana, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, Parco regionale delle Alpi Apuane, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

HANDICAP – I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007).