A Montepulciano una rassegna dedicata agli Agostiniani in Terra di Siena

La trecentesca Chiesa di Sant’Agostino di Montepulciano sarà il suggestivo scenario di un evento straordinario dedicato agli amanti dell’arte e della storia del territorio: “Agostiniani in Terra di Siena”. L’iniziativa prevede una mostra bibliografica e una conferenza inaugurale che metteranno in luce l’importanza dei monaci agostiniani nella storia locale.

Programma della giornata. L’evento avrà inizio alle ore 16:30 con una Santa Messa presieduta da Sua Em.za Augusto Paolo Lojudice, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità presenti: Sua Em.za Augusto Paolo Lojudice, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza; Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano; Elena Rosignoli, Consigliera Regionale; Don Domenico Zafarana, Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana; Don Manlio Sodi, Incaricato pastorale della cultura Diocesi Montepulciano-Chiusi-Pienza; Cinzia Cardinali, Direttrice Archivio di Stato di Siena; Giuliano Faralli, Presidente nazionale Serra Club International; Fausto Rossi, Società Bibliografica Toscana; Carlo Salvioni, Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano; Marco Mosconi, Dirigente scolastico dei Licei Poliziani.

A seguire, due importanti interventi arricchiranno la giornata: Maria Rachele Romeo presenterà “La riscoperta di un affresco: la Gloria di Sant’Agostino di Bartolomeo Barbiani”; Padre Rocco Ronzani O.S.A. discuterà su “Gli Agostiniani in Toscana. Otto secoli di storia e le sue fonti archivistiche”.

Inaugurazione della Mostra. La cerimonia culminerà con l’inaugurazione della mostra di libri antichi, incisioni e acquerelli curata da Paolo Tiezzi Maestri, Andrea Giambetti e Massimo Tosi. L’esposizione includerà acquerelli contemporanei dell’architetto Massimo Tosi che ritraggono chiese e conventi agostiniani delle province di Firenze, Arezzo e Siena. La mostra resterà aperta fino al 28 agosto con orario 10:00 – 18:00.

Da sottolineare che l’iniziativa avrà una dimensione itinerante: dopo Montepulciano, la mostra sarà allestita anche nei Comuni di Asciano, Siena, Torrita di Siena e Montalcino, accompagnata da convegni e giornate di studio su Sant’Agostino e sull’importanza degli Agostiniani nelle terre di Siena.

Collaborazioni. “Agostiniani in Terra di Siena” è un evento promosso dalla Società Bibliografica Toscana, in collaborazione con l’Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana (ISVAST). L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Toscana, del Comune di Montepulciano, del Comune di Torrita di Siena e di un prestigioso numero di enti ed istituzioni, tra cui il Consiglio Regionale della Toscana, la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza e la Provincia Agostiniana d’Italia.