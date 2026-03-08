A Lucignano il raduno nazionale del paintball italiano

Lucignano si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del paintball italiano. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo la struttura ASD Paintball Arezzo, in località via dell’Orso, ospiterà il primo raduno ufficiale delle Nazionali italiane di paintball per la stagione 2026, un evento che porterà nel territorio aretino atleti e staff tecnici provenienti da tutta Italia.

Il raduno rappresenta il primo passo del percorso di selezione e preparazione degli azzurri in vista dei Campionati del Mondo che si svolgeranno tra fine agosto e settembre a Dreux, vicino Parigi e vedrà impegnate tutte le categorie della Nazionale: Under 16, Under 19, femminile, maschile e veterans, coordinate dal direttore tecnico Luca Bacis.

Durante le due giornate sono previsti allenamenti tecnici, sessioni tattiche e simulazioni di gioco che permetteranno allo staff federale di valutare lo stato di forma degli atleti e rafforzare l’affiatamento tra le varie squadre nazionali. Il programma prevede sabato attività atletica collettiva e sessioni tecniche suddivise per team, mentre domenica sarà dedicata principalmente a partite e test tra le diverse compagini.

L’appuntamento di Lucignano assume particolare importanza anche in prospettiva internazionale. La Nazionale italiana punta infatti su tutte le categorie, con Under 19 e squadra femminile considerate tra i punti di forza del movimento, mentre la Under 16 rappresenta una vera e propria promessa per il futuro del paintball azzurro.

Il paintball sta vivendo negli ultimi anni una crescita costante nel numero di praticanti in Italia, con un movimento sempre più strutturato e numerosi campi presenti su tutto il territorio nazionale. Lo sport fa parte della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva (FIDASC).

Il raduno richiamerà nel territorio decine di atleti provenienti da diverse regioni italiane, insieme ai responsabili regionali e nazionali di una disciplina sempre più diffusa nel panorama sportivo italiano. Saranno presenti anche diversi rappresentanti della struttura federale della FIDASC, tra cui il referente federale e presidente della regione Emilia-Romagna Ivan Golinelli, il vicepresidente della regione Toscana Francesco Foianesi, il responsabile federale del settore paintball Enrico Levorato e lo stesso responsabile delle nazionali italiane Luca Bacis, impegnati nel coordinamento tecnico e organizzativo del movimento.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento al Comune di Lucignano, che ospita un evento sportivo di rilievo nazionale capace di portare nel territorio atleti, tecnici e appassionati del settore.

La struttura ASD Paintball Arezzo di Lucignano rappresenta il più grande campo di paintball in Italia ed è considerata da anni un vero punto di riferimento per questo sport a livello nazionale. Per importanza, qualità delle strutture e attività di formazione e allenamento che ospita durante l’anno, il centro può essere considerato una sorta di “Coverciano del paintball italiano”, un luogo dove atleti e tecnici si incontrano per crescere, allenarsi e preparare gli appuntamenti più importanti della stagione.