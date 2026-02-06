A Lucca Summer Festival Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius con Din Don Down

Lucca Summer Festival arricchisce il proprio programma con uno spettacolo speciale che unisce teatro, musica e riflessione. Sabato 25 luglio, il festival ospiterà Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius, una delle realtà teatrali più vive e rivoluzionarie del panorama contemporaneo.

Accolto con entusiasmo fin dal debutto, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io ha registrato un successo immediato di pubblico: tutte le prime date sono andate sold out in pochissimi giorni, confermandolo come uno degli eventi teatrali più rilevanti della stagione. Un risultato che prosegue idealmente il percorso di Up&Down, lo spettacolo precedente di Ruffini e della Compagnia Mayor von Frinzius, capace di superare le 200 repliche e i 120.000 spettatori in tutta Italia, diventando un vero e proprio fenomeno culturale.

Diretto con visione e creatività da Lamberto Giannini, fondatore e anima della Compagnia Mayor von Frinzius, e con il coordinamento artistico di Rachele Casali, lo spettacolo nasce dal sodalizio profondo tra un attore-autore e una compagnia che ha saputo ridefinire il linguaggio del teatro contemporaneo.

Din Don Down – Alla ricerca di (D)io è molto più di un varietà: è un rito collettivo, un’esplorazione comica e poetica del concetto di Dio, attraversato in tutte le forme, sembianze e possibilità con cui possiamo cercarlo, interrogarlo o immaginarlo. Dopo aver raccontato l’amore, la Compagnia Mayor von Frinzius, insieme a Ruffini, complice e protagonista, affronta ora il tema del sacro con lo stesso linguaggio che l’ha resa unica: ironia, disobbedienza e delicatezza.

In scena nulla è mai del tutto previsto: l’improvvisazione si intreccia alla poesia, le regole si spezzano e il senso della “normalità” viene ribaltato con forza e tenerezza. Ad accompagnare lo spettacolo, la musica dal vivo di Claudia Campolongo, al pianoforte, che contribuisce a costruire un paesaggio sonoro capace di amplificare emozioni e ritmo narrativo.

Con questo appuntamento, il Lucca Summer Festival conferma ancora una volta la propria vocazione a essere uno spazio aperto alle grandi espressioni artistiche del nostro tempo, capace di accogliere linguaggi diversi e di offrire al pubblico esperienze culturali intense e coinvolgenti.

I biglietti per lo spettacolo del 25 luglio sono già disponibili su Ticketone.it.