Livorno, alla guida con patente falsa: fermato e denunciato dalla Municipale

Nei giorni scorsi durante l’attività di controllo del territorio una pattuglia della Polizia Municipale, in via de Lardarel, ha fermato una vettura con a bordo due persone.

Il conducente, classe ’88, ha esibito patente tunisina che, già da un primo accertamento effettuato dagli operatori su strada, mostrava delle anomalie che facevano presupporre che il documento potesse essere falso. Per tale ragione l’uomo è stato condotto al Comando e il documento di guida è stato sottoposto a maggiori accertamenti tecnici.