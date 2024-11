A Chianciano Terme incoronati i Campioni d’Italia di Boccia Paralimpica

Nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme si sono conclusi i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica 2024. La manifestazione, regina della specialità Boccia, si è svolta dal 14 al 17 novembre nella cittadina termale della provincia di Siena, organizzata dal CR FIB Toscana con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Chianciano Terme e la collaborazione delle ASD Gruppo Bocciofili Chianciano Terme e Virtus Buonconvento.

Dopo quattro intensi giorni di gare tra i 46 partecipanti, ottimamente dirette dagli arbitri AIAB con la collaborazione dei cronometristi della FICR, sono stati assegnati i titoli individuali delle categorie BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5.

Tra i BC1 ha prevalso Giuseppe Rollo della Lupus Lecce, che ha avuto la meglio nella finale in famiglia su Alessandro Rollo, mentre il terzo posto è stato appannaggio di Riccardo Zanella della Blue Angels di Padova. Tra i BC2 torna al successo Claudia Targa (Blue Angels), vincitrice in finale sul piemontese Stefano Raviola della Sportento; al terzo posto il campione uscente, il triestino Andrea Loredan dell’Anshaf. Nella cat. BC3 la vittoria è stata di Mirco Garavaglia di SuperHabily, che conquista l’oro e si conferma campione italiano al termine di una finale tiratissima contro il compagno di nazionale Gabriele Zendron di Boccia Viva. Terzo posto per Carlotta “Cocca” Visconti della Sportento. Tra i BC4 torna al successo dopo due anni Renata Busettini della Sportento che batte in finale Regla Alvarez Martinez della Spilimberghese. Il campione uscente, l’astigiano Matteo Tosetti della Don Gino Bosticco, si piazza invece sul gradino più basso del podio. Nei BC5 vince Sabrina Rizzo della Dinamiko (Lecce), che spodesta Ilia Padovani della PolHa Varese, che quest’anno si deve accontentare dell’argento. Terzo posto per il leccese Marco Epifani della Lupus.

Si è disputato anche il Torneo Nazionale di Boccia Paralimpica a coppie e squadre. La squadra BC1-BC2 vincitrice è stata quella della società Lupus (Andrea Cozza, Alessandro Rollo, Deborah Giannaccari), mentre seconda è arrivata Blue Angels composta da Riccardo Zanella, Claudia Targa e Vincenzo Russo. Terzo posto è andato alla Disboccia di Torino (Elisa Gili, Luca Pilati, Elia Vettore). Sono invece Gabriele Zendron e Giulia Marchisio (Boccia Viva) i vincitori del Torneo Nazionale a coppie BC3, secondo posto per i SuperHabily Mirco Garavaglia e Carlotta Visconti, terzi Andrea Ria ed Eugenio Migliaccio della Dinamiko di Lecce. La coppia BC5 trionfatrice del torneo è invece quella composta da Sabrina Rizzo e Lorenzo Pradel della Dinamiko; secondo posto per Gabriele Valente e Samuele Tullo di Pianeta Boccia.

La manifestazione ha suscitato grande interesse sul territorio. Preziosa è stata la presenza delle classi delle scuole del Comune di Chianciano Terme, primaria, media e superiore, i cui studenti hanno potuto assistere alla manifestazione, e qualcuno anche provare la Boccia. Nata grazie a un progetto di FIB Toscana, l’iniziativa è stata condivisa dall’amministrazione comunale e dai dirigenti scolastici, ed è stata molto apprezzata dai docenti, che ne hanno fatto un momento formativo, e dagli alunni stessi. Presenti anche le testate locali, ma anche nazionali, a documentare l’andamento del torneo e le storie degli atleti. Tra le autorità presenti la Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli, la Consigliera di Regione Toscana Elena Rosignoli, l’Assessore allo Sport del Comune di Chianciano Terme Michele Micheli, il Presidente CIP Toscana Massimo Porciani, il Presidente CONI Toscana Simone Cardullo, il Delegato CIP Siena Simone Marradi. Per la Federazione Italiana Bocce presenti il Presidente Marco Giunio De Sanctis, la Vicepresidente Riccarda Ambrosi, il Segretario Generale Riccardo Milana, il Coordinatore Commissione Paralimpica Vincenzo Santucci, il Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, il Vicepresidente FIB Toscana Paolo Gherardi, il Coordinatore Area Paralimpica FIB Toscana Armando Martini, il Delegato FIB Stefano Bartoloni, il CT della Nazionale Loreno Targa.

Il Presidente FIB Marco Giunio De Sanctis, dopo aver premiato i vincitori ed essersi intrattenuto con gli atleti, ha dichiarato: “E’ stato un Campionato Italiano pienamente soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Il Comitato Regionale Toscana guidato dal Presidente Giancarlo Gosti, dopo la brillante organizzazione dei Campionati Italiani Juniores Raffa di settembre, si è confermato ancora una volta una garanzia per i grandi eventi, curando ogni aspetto nel dettaglio. Sotto il profilo sportivo abbiamo potuto apprezzare la crescita di nostri molti atleti e dell’intero movimento della Boccia Paralimpica italiana, frutto di un lavoro che va avanti da anni, e che dovremo ancora proseguire per raggiungere l’obiettivo Giochi Paralimpici, mancato di un soffio quest’anno. Il coordinatore Vincenzo Santucci e il CT Loreno Targa hanno avuto modo di osservare e prendere appunti, in modo da valutare il meglio atlete e atleti in orbita Nazionale”.

“Siamo veramente soddisfatti di questi Campionati Italiani di Boccia Paralimpica e siamo orgogliosi dei feedback positivi ricevuti. Confidiamo che per il nostro territorio questi campionati possano costituire un volano per la crescita del movimento Boccia in Toscana. Desidero ringraziare la Federazione Italiana Bocce, Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme, che ci hanno sostenuto, il Gruppo Bocciofili Chianciano Terme e la Virtus Buonconvento e tutto lo staff organizzativo e operativo” ha commentato il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti.

CAMPIONATI ITALIANI DI BOCCIA PARALIMPICA 2024

Specialità Individuali Categoria BC1

ORO: Giuseppe Rollo (Lupus – LE)

ARGENTO: Alessandro Rollo (Lupus – LE)

BRONZO: Riccardo Zanella (Blue Angels – PD)

Specialità Individuali Categoria BC2

ORO: Claudia Targa (Blue Angels – PD)

ARGENTO: Stefano Raviola (Sportento – TO)

BRONZO: Andrea Loredan (Anshaf – TS)

Specialità Individuali Categoria BC3

ORO: Mirco Garavaglia (Superhabily – MI)

ARGENTO: Gabriele Zedron (Boccia Viva – TN)

BRONZO: Carlotta Visconti (Sportento – TO)

Specialità Individuali Categoria BC4

ORO: Renata Busettini (Sportento – TO)

ARGENTO: Regla Alvarez Martinez (Spilimberghese – PN)

BRONZO: Matteo Tosetti (Don Bosticco – AT)

Specialità Individuali Categoria BC5

ORO: Sabrina Rizzo (Dinamiko – LE)

ARGENTO: Ilia Padovani (PolHa – VA)

BRONZO: Marco Epifani (Lupus – LE)

TORNEO NAZIONALE DI BOCCIA PARALIMPICA 2024

Specialità Squadre BC1 e BC2

ORO: Lupus (LE): Andrea Cozza, Alessandro Rollo, Deborah Giannaccari

ARGENTO: Blue Angels (PD): Claudia Targa, Riccardo Zanella, Vincenzo Russo

BRONZO: Disboccia (TO): Elisa Gili, Luca Pilati, Elia Vettore

Specialità Coppie Categoria BC3

ORO: Boccia Viva (TN): Gabriele Zendron e Giulia Marchisio (ass. Adriano Zendron e Roberto Marchisio)

ARGENTO: Dinamiko (LE): Andrea Ria e Eugenio Migliaccio (ass. Ginka Vasiliu e Tommaso Migliaccio)

BRONZO: Orange Bowl (PD): Matteo Muriani e Paolo Alfonsi (ass. Amedeo Muriani e Andrea Alfonsi)

Specialità Coppie Categoria BC5

ORO: Dinamiko (LE): Sabrina Rizzo e Lorenzo Pradel

ARGENTO: Pianeta Boccia (RM): Gabriele Valente e Samuele Tullo