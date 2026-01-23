Wine&Siena, digital talk su come sostenibilità e consumi ridisegnano il mondo del vino

Quarto appuntamento con i digital talk di “Aspettando Wine&Siena”, il format studiato da Confcommercio Siena, in diretta streaming sulle pagine social che parlano di vino.

La kermesse che apre l’anno enologico italiano dà appuntamento a tutti i winelover per il prossimo weekend: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, poi lunedì 2 per gli operatori.

Il vino oggi non è più soltanto cultura, paesaggio e identità territoriale. È sempre più anche impresa, investimenti, accesso al credito e capacità di stare nei mercati globali. Il cambiamento climatico, l’evoluzione delle abitudini di consumo e le nuove regole legate alla sostenibilità stanno imponendo alle aziende vitivinicole scelte strategiche complesse, che richiedono visione, competenze e strumenti finanziari innovativi.

A questi temi è dedicato il primo digital talk del 2026 “Fra sostenibilità e consumi: come l’innovazione sta ridisegnando le imprese e i mercati del vino” in diretta streaming venerdì 23 alle 18,30. Un confronto aperto su come la transizione ecologica stia trasformando il settore vitivinicolo non solo sul piano produttivo, ma anche su quello economico e finanziario. In questo scenario, banche e finanza diventano attori chiave del cambiamento: green loan, criteri ESG, fondi europei e nuovi modelli di valutazione del rischio premiano le imprese capaci di innovare, misurare il proprio impatto e tradurre la sostenibilità in valore economico.

Il futuro del vino si gioca dunque sull’incontro fra tradizione produttiva, innovazione tecnologica e finanza responsabile. Comprendere come questi elementi si intrecciano significa capire come cambieranno le imprese, i mercati e il modo stesso di produrre e consumare vino nei prossimi anni.

Al centro del talk, voci autorevoli provenienti da mondi diversi ma complementari. Paolo Delprato, responsabile Prodotti, Finanziamenti-ESG di Banca MPS, porta l’esperienza di un istituto storicamente legato all’agricoltura e oggi impegnato, attraverso MPS Agridop, in una rete di centri specialistici attivi nei principali distretti agro-enologici italiani. Bruno Gambacorta, storico giornalista enogastronomico della Rai e ideatore di TG2 Eat Parade, racconta da pioniere come il vino e il cibo siano entrati nel dibattito culturale nazionale, anticipando l’evoluzione dei consumi e del racconto del settore. Angelo Riccaboni, economista tra i primi in ambito accademico a credere nella sostenibilità, presidente della Fondazione PRIMA e del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, guida oggi una delle più importanti istituzioni euro-mediterranee per la ricerca e l’innovazione in agricoltura sostenibile, coordinando programmi che coinvolgono 19 Paesi.

Un dialogo che mette insieme finanza, ricerca, comunicazione e impresa, per leggere il presente e immaginare il futuro del vino in un contesto economico e ambientale in profonda trasformazione.

I Digital Talk sono visibili in diretta streaming sui canali Facebook di The Winehunter, Merano Wine Festival, del mensile Espansione, EWine, Confcommercio Siena, Tvedo.tv e altre pagine specializzate nel settore dell’enogastronomia.