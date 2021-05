Violenza Donne. Bergamini (Fi): 10 anni della firma della Convenzione di Istanbul

“Sono passati dieci anni dalla firma della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. La Convenzione, firmata da 34 Paesi, molti dei quali purtroppo non l’hanno ancora ratificata, costituisce un risultato importante in quanto ambisce a creare un unico spazio giuridico paneuropeo sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. L’Italia su questo tema ha sempre mostrato grande sensibilità e molto impegno soprattutto a livello legislativo, attuando delle norme severe e politiche di contrasto ad ogni forma di violenza.

Auspichiamo, come proposto dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che la Ue aderisca alla Convenzione per renderne il contenuto immediatamente esecutivo e per far sì che si sostengano convintamente tutte quelle misure volte a condannare ogni forma di violenza, in special modo verso le donne. Sui valori fondanti non devono esserci divisioni”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi.