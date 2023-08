Vino, prima stagione di degustazioni in azienda per Le Vigne di Montenero d’Orcia

Nel quadro di campi di grano dorati, filari di vite, alberi di olivo secolari, ha il via la prima stagione di degustazioni dell’azienda agricola biologica Le Vigne di Montenero d’Orcia, a Castel del Piano, celebre per la varietà di prodotti di alta qualità che da oltre trent’anni coltiva e trasforma: vini DOC e DOCG rossi, bianchi e rosé, farine e paste trafilate al bronzo di grano duro antico Senatore Cappelli, farro monococco e Khorasan, oli extravergini d’oliva monovarietali — compreso quello di Olivastra seggianese — e blend, miele e legumi.

Due menù, quelli proposti dall’azienda, che prendono ispirazione dalla tradizione contadina toscana e propongono piatti e abbinamenti capaci di valorizzare i sapori autentici, naturali, dei singoli prodotti, educando il palato a riconoscere la qualità.

“Aprire le porte della nostra azienda non solo per le visite guidate, ma anche per le degustazioni. È un momento che abbiamo aspettato a lungo e finalmente è arrivato — afferma Chiara Bartolini, titolare dell’azienda a conduzione familiare insieme al marito Andrea Pettini e ai due figli Marco e Matteo.

Le Vigne ha la fortuna di far parte di un territorio meraviglioso: la classica cartolina del paesaggio toscano che i turisti, soprattutto stranieri, scelgono di spedire alle famiglie lontane — scherza — Offrire un’esperienza enogastronomica che permetta a tutti di godere di tanta bellezza seduti a tavola con un bicchiere del nostro Montecucco Sangiovese è il perfetto coronamento del nostro lavoro.

La filosofia aziendale è la stessa dagli inizi: rispettare l’ambiente e innovare, recuperando i tesori del passato. Lo facciamo, dunque, grazie a metodi di coltivazione e trasformazione 100% biologici e all’utilizzo di antiche varietà ormai andate perdute e quasi introvabili, come il farro monococco e il cece Sultano. I due menù degustazione Conosciamoci e Conosciamoci meglio sono pensati proprio per chi vuole ri-scoprire i veri sapori di un tempo, tipici della Maremma e dell’Amiata, e lasciarsi sorprendere.”

Il menù Conosciamoci, interamente firmato Le Vigne, porta sulla tavola un interessante mélange di abbinamenti: Vermentino DOC Maremma Toscana e ceci all’olio extravergine d’oliva di leccino, Rosato DOC Maremma Toscana e miele millefiori, Cupilaio DOC Montecucco Rosso e bruschette al pomodoro con olio extravergine d’oliva blend. Più ricco Conosciamoci meglio, un menù completo perfetto per un pranzo o una cena in Val d’Orcia: al Vermentino DOC Maremma Toscana si accompagnano delle bruschette al pomodoro con olio extravergine d’oliva blend, al Rosato DOC Maremma Toscana un primo di stagione della tradizione contadina e, per finire, al Cupilaio DOC Montecucco Rosso un pecorino locale selezionato con miele millefiori.

Le degustazioni a Le Vigne si svolgono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 21, solo su prenotazione al numero di telefono (+39) 328 971 0663.