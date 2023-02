Vino, il sommelier Fabio Ceccarelli vince il Master AIS Chianti Classico 2023

Il titolo “Master AIS Chianti Classico” 2023 rimane in Toscana, con Fabio Ceccarelli della delegazione di Firenze: è lui il vincitore della terza edizione del concorso organizzato da AIS Toscana in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico e l’Associazione Italiana Sommelier, con l’obiettivo di valorizzare la professione del Sommelier nonché incrementare la conoscenza e la divulgazione del Chianti Classico.

Al secondo posto la toscana Ilaria Lorini della delegazione di Firenze mentre terzi a parimerito si sono classificati Vincenzo Galati della delegazione di Genova, e Michele Manca della delegazione di Rovigo.

La fase finale del concorso, che ha visto sfidarsi otto concorrenti provenienti da più regioni italiane, si è svolta ieri pomeriggio alla Stazione Leopolda di Firenze, in occasione del Chianti Classico Collection, e la classifica si è determinata al termine di una sfida incentrata su una degustazione alla cieca di un vino della DOCG Chianti Classico, una prova di accoglienza e servizio al tavolo con decantazione e narrazione di elementi fortemente identitari del territorio del Chianti Classico nonché un esercizio di abbinamento cibo-vino ed una prova di comunicazione.

“Anche quest’anno due finalisti toscani su quattro – ha commentato il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – ed in particolare, due sommelier della delegazione di Firenze sui due gradini più alti del podio. Un risultato che non fa che rinnovare la consapevolezza di quanto sia alto il livello di preparazione che viene conferito dalla nostra Scuola Concorsi, una delle più valide a livello nazionale. Indipendentemente da chi sia stato il vincitore perché il livello è stato veramente alto, mi preme rivolgere tanti complimenti a tutti i partecipanti, che hanno comunque raggiunto punteggi altissimi nelle varie fasi di selezione. Ancora una volta ci tengo a ringraziare il Consorzio perché ci ha permesso di condividere di nuovo un’occasione foriera di interessanti sinergie valorizzanti per la nostra Associazione. La partecipazione di sommelier da ogni parte d’Italia è per noi una conferma del grande interesse che gravita attorno alla denominazione ma anche al mondo della sommellerie”.

A confermare l’importanza della sinergia tra Associazione e Consorzio Vino Chianti Classico è stato anche il vicepresidente dello stesso, Sergio Zingarelli, che ha ribadito come “questa collaborazione rappresenti un ottimo viatico per comunicare con la giusta enfasi il vino che produciamo. Come Consorzio e come produttori ci fa molto piacere vedere che c’è tanto interesse ed entusiasmo nel conoscere e approfondire il nostro territorio e i nostri vini. Abbiamo selezionato quattro finalisti di grande spessore, tutti capaci di trasferire non soltanto le informazioni fondamentali del Chianti Classico ma anche le nostre emozioni”.

Un sogno che si realizza per il vincitore Fabio Ceccarelli, che ha così commentato: “sono emozionato e quasi non ci credevo! Ringrazio anzitutto l’AIS, è grazie all’associazione se sono arrivato a questo punto. Ma anche tutti i produttori del Chianti Classico che fanno un vino così intrigante e affascinante che merita di essere approfondito. Non ci si stanca mai di conoscerlo”.

La giuria che ha valutato i quattro finalisti nella fase dei play off è stata presieduta dal Consigliere Regionale e Responsabile nazionale concorsi Maurizio Zanolla e composta dal Miglior Sommelier d’Italia 2019 nonché vincitore del primo Master del Chianti Classico nello stesso anno Valentino Tesi, dal vincitore dell’edizione 2020 del Master del Chianti Classico Daniele Palavisini e dal delegato AIS di Firenze Massimo Castellani per la parte AIS, mentre per il Consorzio del Chianti Classico in giuria erano presenti il vicepresidente Sergio Zingarelli, la responsabile comunicazione Silvia Fiorentini e la socia Maria Giovanna D’Orsi.

Il premio “Miglior Comunicatore”, attribuito da una giuria composta da produttori secondo criteri di classe e stile nelle presentazioni, è andato anch’esso a Fabio Ceccarelli, a cui sarà dedicato un incoming sul territorio da parte del Consorzio Vino Chianti Classico.