Vino, i cru di terra vocata: degustazione al Consorzio Agrario di Siena

I cru di terra vocata: mercoledì 30 novembre il Consorzio Agrario di Siena, in collaborazione con i viticoltori di Castelnuovo, organizza una speciale degustazione dedicata al progetto di caratterizzazione dei cru aziendali di Classico Berardenga.

Protagonista è il Sangiovese, interprete principale delle vinificazioni di questo territorio caratterizzato dalla grande diversità e ricchezza geologica.

Lo studio multidisciplinare è partito nel 2018 con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sui vigneti e sui vini dell’area di produzione del Chianti Classico compresi all’interno del Comune di Castelnuovo Berardenga, e prevede l’analisi delle micro–vinificazioni dai vigneti a maggior vocazione di ciascuna azienda per un periodo di tempo corrispondente a tre vendemmie.

Appuntamento alle ore 17 presso il primo piano della sede centrale del Consorzio Agrario di Siena in via Pianigiani 9, i partecipanti potranno degustare i vini delle principali etichette, magari accompagnati da un gustoso tagliere disponibile presso il negozio CAP.Si alimentare, dove si trovano le migliori specialità di salumi del territorio ed i prodotti tipici senesi di qualità.